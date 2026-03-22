Karadeniz temsilcisi, devre arasında hücum hattının soluna takviye yapmak için yoğun mesai harcamış ancak hedeflenen isimlerle anlaşma sağlayamamıştı. Bu süreçte gündeme gelen oyunculardan biri olan Edvin Austbo için yaz döneminde yeniden adım atılacağı belirtildi.
YAZ DÖNEMİ İÇİN YENİ HAMLE
Trabzonspor'un, Viking forması giyen genç futbolcu için transfer planını yeniden devreye soktuğu ifade edildi. Bordo-mavili yönetimin, sol kanat arayışında Edvin Austbo ismini listenin üst sıralarında tuttuğu kaydedildi. Yaz transfer döneminde bu dosyada somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.
DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILDI
Ara transfer döneminde Trabzonspor'un Viking'e Edvin Austbo için 15 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklifi sunduğu öne sürüldü. Norveç ekibinin ise bu öneriyi kabul etmediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından bordo-mavililerin transfer girişimini yaz aylarına bıraktığı aktarıldı.
VIKING'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Viking'in Norveç Ligi'ni Bodo/Glimt'in önünde şampiyon tamamladığı dönemde önemli bir rol üstlendi. Genç oyuncu, 34 karşılaşmada 9 gol ve 8 asistlik katkı vererek dikkat çekti. Hücumdaki etkili performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini artıran unsurlar arasında yer aldı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR
Norveç U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Edvin Austbo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç futbolcunun Viking ile olan sözleşmesi ise 2028 yılında sona eriyor. Trabzonspor'un yaz transfer döneminde bu transfer için yeniden masaya oturması bekleniyor.