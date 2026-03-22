Trabzonspor'da hedef bir kez daha Edvin Austbo!

Trabzonspor, yaz transfer dönemi öncesinde sol kanat takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavili ekibin, Viking forması giyen Edvin Austbo’yu yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Trabzonspor'da hedef bir kez daha Edvin Austbo!
  • Trabzonspor, Viking forması giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Edvin Austbo için yaz transfer döneminde yeniden girişimde bulunacak.
  • Bordo-mavili kulüp devre arasında Viking'e Austbo için 15 milyon Euro'ya ulaşan bonservis teklifi sunmuş ancak Norveç ekibi teklifi reddetmişti.
  • Austbo geçen sezon Viking'in Norveç Ligi şampiyonluğunda 34 maçta 9 gol ve 8 asistle önemli katkı sağlamıştı.
  • Norveç U21 Milli Takımı'nda forma giyen oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Austbo'nun Viking ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Karadeniz temsilcisi, devre arasında hücum hattının soluna takviye yapmak için yoğun mesai harcamış ancak hedeflenen isimlerle anlaşma sağlayamamıştı. Bu süreçte gündeme gelen oyunculardan biri olan Edvin Austbo için yaz döneminde yeniden adım atılacağı belirtildi.

Trabzonspor'da hedef bir kez daha Edvin Austbo!-2

YAZ DÖNEMİ İÇİN YENİ HAMLE

Trabzonspor'un, Viking forması giyen genç futbolcu için transfer planını yeniden devreye soktuğu ifade edildi. Bordo-mavili yönetimin, sol kanat arayışında Edvin Austbo ismini listenin üst sıralarında tuttuğu kaydedildi. Yaz transfer döneminde bu dosyada somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Trabzonspor'da hedef bir kez daha Edvin Austbo!-3

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILDI

Ara transfer döneminde Trabzonspor'un Viking'e Edvin Austbo için 15 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklifi sunduğu öne sürüldü. Norveç ekibinin ise bu öneriyi kabul etmediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından bordo-mavililerin transfer girişimini yaz aylarına bıraktığı aktarıldı.

Trabzonspor'da hedef bir kez daha Edvin Austbo!-4

VIKING'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Viking'in Norveç Ligi'ni Bodo/Glimt'in önünde şampiyon tamamladığı dönemde önemli bir rol üstlendi. Genç oyuncu, 34 karşılaşmada 9 gol ve 8 asistlik katkı vererek dikkat çekti. Hücumdaki etkili performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini artıran unsurlar arasında yer aldı.

Trabzonspor'da hedef bir kez daha Edvin Austbo!-5

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR

Norveç U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Edvin Austbo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç futbolcunun Viking ile olan sözleşmesi ise 2028 yılında sona eriyor. Trabzonspor'un yaz transfer döneminde bu transfer için yeniden masaya oturması bekleniyor.

