Kazeem Olaigbe, Muhammed Cham, Denis Draguş ve John David Lundstram'ın da geleceği belirsiz ve talipler çıkması halinde gönderilmeleri için kolaylık sağlanacak.

Batista Mendy için Sevilla'nın 7 milyon Euro satın alma hakkı bulunuyor ve İspanyol kulübünün transferi sonuçlandırması yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.

Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme'nin sözleşmeleri sona eriyor ve iki oyuncuyla da devam edilmeyecek.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda sezon sonu kadro operasyonu yapacak ve birçok futbolcuyla yollarını ayıracak.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda yürütülecek olan operasyon kapsamında bazı isimlerle yola devam edilmeyecek. Yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla birlikte arzu ettiği şampiyonluğa ulaşacak bir kadronun adımlarını atmak amacında. İşte o futbolcular...

Bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada topladığı 57 puanla zirve grubu içerisinde yer alan ve lider Galatasaray'ı takibinin yanı sıra Fenerbahçe ile de mücadele veren Trabzonspor'da gönderilmesi gereken birçok oyuncu bulunuyor.

Benjamin Bouchouari: Sezon başında takıma kazandırılan ancak beklentileri karşılayamamasının yanı sıra zaman zaman hocasının da basın önünde eleştirilerinden kurtulamayan Faslı futbolcunun yeni yıl yapılanmasında olmaması bekleniyor. İlk etapta kiralık gönderilebilir.

Anthony Nwakaeme:Her ne kadar ikinci yarıda devam edilme kararı verilse de Vişça gibi onun da kontratı bitiyor. Nijeryalı oyuncunun emeklerine teşekkür edilerek gönderilmesi bekleniyor.

Kazeem Olaigbe: Ara transfer döneminde Konyaspor'a gönderilen Belçikalı futbolcu burada da beklentilerin çok altında kaldı. İlk 11'deki yerini de kaybetmeye başladı. Yeşil beyazlıların satın alma opsiyonu bulunsa da kullanması söz konusu olmayabilir.