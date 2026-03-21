Bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada topladığı 57 puanla zirve grubu içerisinde yer alan ve lider Galatasaray'ı takibinin yanı sıra Fenerbahçe ile de mücadele veren Trabzonspor'da gönderilmesi gereken birçok oyuncu bulunuyor.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda yürütülecek olan operasyon kapsamında bazı isimlerle yola devam edilmeyecek. Yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla birlikte arzu ettiği şampiyonluğa ulaşacak bir kadronun adımlarını atmak amacında. İşte o futbolcular...
Benjamin Bouchouari: Sezon başında takıma kazandırılan ancak beklentileri karşılayamamasının yanı sıra zaman zaman hocasının da basın önünde eleştirilerinden kurtulamayan Faslı futbolcunun yeni yıl yapılanmasında olmaması bekleniyor. İlk etapta kiralık gönderilebilir.
Edin Vişça:Uzun süreli sakatlığının ardından ikinci devrede TFF kayıtlarına dahil edilmeyen Boşnak kanat oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor. Gelecek sene devam edilmeyecek.
Anthony Nwakaeme:Her ne kadar ikinci yarıda devam edilme kararı verilse de Vişça gibi onun da kontratı bitiyor. Nijeryalı oyuncunun emeklerine teşekkür edilerek gönderilmesi bekleniyor.
Kazeem Olaigbe: Ara transfer döneminde Konyaspor'a gönderilen Belçikalı futbolcu burada da beklentilerin çok altında kaldı. İlk 11'deki yerini de kaybetmeye başladı. Yeşil beyazlıların satın alma opsiyonu bulunsa da kullanması söz konusu olmayabilir.
Muhammed Cham: Transfer olduğu dönemde de kendisini isteyen Slavia Prag'a kiralanan 24 yaşındaki 10 numara, Çekya'da istenen performansı ortaya koyamadı. Başkent ekibinin de bonservisi için adım atması mümkün görünmüyor.
Batista Mendy:Yine sezon başında kiralanan isimlerden biri olan defansif orta saha için Sevilla'nın 7 milyon Euro satın alma hakkı var. İspanyol temsilcisinin transferi sonuçlandırması yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.
Denis Draguş: Sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da ikinci devresini de Gaziantep FK'da kiralık geçiren Romen futbolcunun geleceği de net değil. Eğer talibi çıkarsa gitmesi konusunda kolaylık sağlanacak. Ancak maaşının yüksekliği nedeniyle işler değişebilir.
John David Lundstram:Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen 32 yaşındak İngiliz futbolcu, 1256 dakika forma giydi. Takımda kalma ihtimali ise yarı yarıya gibi gözüküyor. İngiliz temsilcisinin adım atmaması halinde yine Ada'dan taliplerinin çıkması bekleniyor. Kontratının son senesine girecek Lundstram için de yine kolaylık sağlanacak.
Stefan Savic: Şu ana kadar bu yönde bir durum yaşanmasa da Karadağlı stoperin sık sık sakatlanması gündemi hareketlendirebilir. Deneyimiyle her zaman katkı vermeye çalışan deneyimli savunmacının kararını Fatih Tekke verecek.