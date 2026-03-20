Batagov bu sezon Trabzonspor'da 30 maçta 2574 dakika süre alarak 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Ağrıların devam etmesi halinde Batagov ameliyat olacak ve bu durumda sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un deplasmanda 3-2 kazandığı Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Batagov'un sağlık kontrollerinde sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmişti. Yaşanan sakatlık sonrası tedavi sürecine alınan 24 yaşındaki oyuncu için kritik döneme girildi.

AMELİYAT İHTİMALİ GÜNDEME GELDİ

Batagov'un dizindeki kemik ödeminin henüz dağılmaması, teknik heyet ve sağlık ekibinin dikkatle izlediği başlıkların başında yer alıyor. Genç savunmacının önümüzdeki hafta yeniden MR kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ağrılarının devam etmesi halinde ameliyat seçeneği masaya yatırılacak.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Batagov'un sezonun kalan bölümünde forma giymesi zorlaşacak. Trabzonspor cephesinde savunma hattını doğrudan ilgilendiren bu gelişme, sezonun kritik virajına girilirken daha da önem kazandı. Galatasaray maçı öncesinde oluşan tablo, oyuncunun dönüş takvimine ilişkin beklentileri de etkiledi.