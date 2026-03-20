Trabzonspor'a Arseniy Batagov'dan şoke eden haber! Sezonu kapatabilir

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen ve zirve yarışında iddiasını güçlendiren Trabzonspor'da Arseniy Batagov gelişmesi yakından takip ediliyor. Son iki maçta formasından uzak kalan Ukraynalı savunma oyuncusunun sahalara dönüş süresi uzayabilir. Bordo-mavili ekipte milli ara sonrası iç sahada oynanacak Galatasaray maçı öncesinde gözler genç futbolcunun son durumuna çevrildi.

  • Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sağ dizindeki kemik ödemi dağılmadığı için önümüzdeki hafta yeniden MR kontrolünden geçecek.
  • Ağrıların devam etmesi halinde Batagov ameliyat olacak ve bu durumda sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
  • 24 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun Kayserispor maçında sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinde kemik ödemi tespit edilmişti.
  • Batagov'un durumu Trabzonspor'un milli aradan sonra sahasında oynayacağı Galatasaray maçı öncesi yakından izleniyor.
  • Batagov bu sezon Trabzonspor'da 30 maçta 2574 dakika süre alarak 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Trabzonspor'un deplasmanda 3-2 kazandığı Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Batagov'un sağlık kontrollerinde sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmişti. Yaşanan sakatlık sonrası tedavi sürecine alınan 24 yaşındaki oyuncu için kritik döneme girildi.

AMELİYAT İHTİMALİ GÜNDEME GELDİ

Batagov'un dizindeki kemik ödeminin henüz dağılmaması, teknik heyet ve sağlık ekibinin dikkatle izlediği başlıkların başında yer alıyor. Genç savunmacının önümüzdeki hafta yeniden MR kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ağrılarının devam etmesi halinde ameliyat seçeneği masaya yatırılacak.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Batagov'un sezonun kalan bölümünde forma giymesi zorlaşacak. Trabzonspor cephesinde savunma hattını doğrudan ilgilendiren bu gelişme, sezonun kritik virajına girilirken daha da önem kazandı. Galatasaray maçı öncesinde oluşan tablo, oyuncunun dönüş takvimine ilişkin beklentileri de etkiledi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KRİTİK BEKLEYİŞ

Milli aranın ardından sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Batagov'un durumu yakından izleniyor. Savunmada önemli bir rol üstlenen Ukraynalı futbolcunun yokluğu, teknik ekibin planlamasında belirleyici başlıklardan biri haline geldi. Sağlık ekibinden çıkacak yeni rapor, oyuncunun kısa vadeli geleceğini netleştirecek.

Bordo-mavili takımın son haftalarda yakaladığı ivme sürerken, Batagov cephesinden gelecek haber büyük önem taşıyor. Özellikle zirve yarışının daha da kızıştığı süreçte savunmadaki olası eksiklik, takımın maç planını doğrudan etkileyebilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

BU SEZON 30 MAÇTA KATKI VERDİ

Arseniy Batagov, bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 30 karşılaşmada görev yaptı. Ukraynalı futbolcu, sahada kaldığı 2574 dakikada 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

Hem savunmadaki varlığı hem de oyuna yaptığı katkıyla dikkat çeken Batagov'un sağlık durumu, Trabzonspor'un sezonun kalan bölümündeki planlaması açısından belirleyici olacak. Önümüzdeki hafta çekilecek MR sonrası ortaya çıkacak tablo, genç oyuncunun sahalara dönüş sürecini netleştirecek.

