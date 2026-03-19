ZEKİ UZUNDURUKAN-PUSU KÜLTÜRÜ! Lig ikinciliği için Fenerbahçe ile amansız bir yarışa giren Trabzonspor, Eyüpspor karşısında ilk yarıda vasat bir futbol ortaya koydu. Umut Nayir'in ilk 11'de görev alması, bordo-mavililerin hücumda çok aksamasına neden oldu. Onuachu ile Umut Nayir birbirine benzer iki forvet. Üstelik de Umut Nayir oynadığı için Muçi sol kenarda oynamak zorunda kaldı.

İlk yarıda ön alan baskısı da yapamayan Trabzonspor, Eyüpspor kalesinde etkili bir pozisyon bile bulamadı.

Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'un turbo motoru. O sahada olmayınca hücuma top getirecek oyuncu eksikliğini hissetti Trabzonspor.

Zubkov maça kötü başladı ve ilk yarıda çok etkisiz kaldı. Ama ikinci yarıda yapılan değişiklikler Zubkov'u da kendine getirdi. Eyüpspor bordomavili takıma adeta nefes aldırmadı.

Adam markajını çok iyi uyguladılar.

Fatih Tekke'nin yeni oyunlar, taktikler bulma çabasına büyük saygı gösteriyorum. Bir teknik adam sürekli kendini geliştirmeli, dün yaptığını bugün beğenmemeli. Fatih Tekke de bunu yapıyor. Ama yenilikler takımlar için hep sancılı oluyor. Trabzonspor bu sancıyı ilk 45'te çok yaşadı. Çünkü ezber bir oyunun dışına çıkıyorsunuz.

Haklı olarak da takım bocalıyor sahada. Sonuç olarak Trabzonspor kendisine yakışmayacak derecede kötü bir ilk yarı oynadı. İlk yarının özeti şu; Trabzonspor kenar beklerinin (Lovik ve Ozan) hücuma katkısı olmadı. Muçi alışık olmadığı yerde oynayınca etkisiz kaldı.

Muçi, 10 numara pozisyonunda oynamalı. Umut Nayir, Onuachu'nun oyununu bozdu.

Zubkov alışık olduğumuz hızlı oyununu oynayamadı. Bekte Pina olunca Zubkov daha etkili oluyor.