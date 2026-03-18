Şampiyonluk potasından kopmak istemeyen Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'un konuğu oldu.
Bordo mavililer, ilk devresi 0-0 sona eren mücadelenin ikinci devresinde Felipe Augusto'nun golüyle öne geçti ve galibiyeti alan taraf oldu.
Fatih Tekke'nin öğrencileri zirve rekabetinde fire vermedi. Bir sonraki maçında ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
Christ Inao Oulai de gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sol kanatta topla buluşan Muçi, son çizgiye inip ortaladı. Bu futbolcunun ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yönelirken kaleci Monteiro son anda topu kornere tokatladı.
36. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Muçi ceza sahası içine ortaladı. Arka direğe hareketlenen Nwaiwu boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
54. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Zubkov, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
58. dakikada sağ taraftan Radu'nun ortasına kale önünde iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Zubkov'un ortasına kale önünde dokunuşunu yapan Augusto, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
75. dakikada kaleci Felipe'nin hatalı pasında sağ tarafta topu alan Zubkov, pasını ceza yayındaki Onuachu'ya aktardı. Onuachu'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
87. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zubkov, arka direğe orta yaptı. Bu noktada Nwaiwu'nun yakın direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE'DEN FARKLI TERCİHLER
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Rizespor maçına göre değişik kararlarla sahaya çıktı.
Rahatsızlık yaşayan Mustafa Eskihellaç'ın yerine Ernest Muçi forma giyerken ileri uçta ise Umut Nayir görev yaptı.
Sağ bekte ise Ozan Tufan top koşturdu.
KADRODAN ÇIKARILDI
Karadeniz temsilcisinin en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Eskihellaç, karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarıldı.
Milli futbolcu için teknik direktör Fatih Tekke; "Mustafa da gece geç saatlerde bir rahatsızlık geçirdi. Kanında bir sıkıntısı oldu. Bu sabah son dakika onu da kadrodan çıkarmak zorunda kaldık" açıklamasında bulundu.
FELIPE AUGUSTO 11. GOLÜNÜ ATTI
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Felipe Augusto, karşılaşmada gol perdesini açan isim oldu.
Brezilyalı forvet, takımına bu sezon 11. kez skor katkısı yapma başarısı gösterdi. Toplamdaki sayısı ise 13'e yükseltti.
OULAI CEZALI
Karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunan Christ Inao Oulai, 77. dakikada cezalı duruma düştü.
Rakibine yaptığı hareket sonrası yaşadığı tartışmanın ardından hakem Oğuzhan Çakır'ın sarı kart gösterdiği Fildişili genç futbolcu, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Ayrıca oyundan çıkarken gözlerinin dolduğu anlar da dikkat çekti.