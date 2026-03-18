KADRODAN ÇIKARILDI

Karadeniz temsilcisinin en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Eskihellaç, karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarıldı.

Milli futbolcu için teknik direktör Fatih Tekke; "Mustafa da gece geç saatlerde bir rahatsızlık geçirdi. Kanında bir sıkıntısı oldu. Bu sabah son dakika onu da kadrodan çıkarmak zorunda kaldık" açıklamasında bulundu.