Karşılaşmanın 77. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan Christ Oulai, bu kartın ardından Galatasaray maçında forma giyemeyecek duruma geldi. Trabzonspor teknik heyeti, zorlu mücadele öncesinde orta alandaki önemli isimlerinden birini kaybetti.
Genç futbolcu, oyundan çıkarken de gözyaşlarına hakim olamadı.
OULAI GALATASARAY MAÇINDA YOK
Trabzonspor, milli ara sonrasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışını ve üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyebilecek mücadele öncesinde Christ Oulai'nin yokluğu, bordo-mavililer için handikap oluşturacak. Hem savunma hem de hücum gücüyle takımına katkı veren Fildişili oyuncunun yokluğunda teknik ekibin nasıl bir tercih yapacağı merak konusu haline geldi.
Oulai'nin gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşmesi, yalnızca kadro tercihleri açısından değil, maç öncesindeki psikolojik tablo bakımından da önem taşıyor. Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına önemli bir eksikle hazırlanacak.