CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesi kötü haber: Christ Inao Oulai cezalı

Trabzonspor, Süper Lig’de Eyüpspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Christ Oulai’den gelen haberle sarsıldı. Bordo-mavili ekipte karşılaşmanın kritik anlarında sarı kart gören Fildişili futbolcu, ceza sınırını aşarak bir sonraki hafta için cezalı duruma düştü. Bu gelişmeyle birlikte Trabzonspor’da milli ara sonrası oynanacak Galatasaray maçı öncesinde önemli bir eksik oluştu.

Giriş Tarihi:
  • Christ Oulai, maçın 77. dakikasında aldığı sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
  • Trabzonspor, milli ara sonrasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
  • Fildişili futbolcu Oulai'nin yokluğu, Trabzonspor'un orta saha planlarını etkileyecek.
  • Galatasaray maçı, zirve yarışını ve üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyebilecek bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Karşılaşmanın 77. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan Christ Oulai, bu kartın ardından Galatasaray maçında forma giyemeyecek duruma geldi. Trabzonspor teknik heyeti, zorlu mücadele öncesinde orta alandaki önemli isimlerinden birini kaybetti.

Genç futbolcu, oyundan çıkarken de gözyaşlarına hakim olamadı.

Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesi kötü haber: Christ Inao Oulai cezalı-2

OULAI GALATASARAY MAÇINDA YOK

Trabzonspor, milli ara sonrasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışını ve üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyebilecek mücadele öncesinde Christ Oulai'nin yokluğu, bordo-mavililer için handikap oluşturacak. Hem savunma hem de hücum gücüyle takımına katkı veren Fildişili oyuncunun yokluğunda teknik ekibin nasıl bir tercih yapacağı merak konusu haline geldi.

Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesi kötü haber: Christ Inao Oulai cezalı-3

Oulai'nin gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşmesi, yalnızca kadro tercihleri açısından değil, maç öncesindeki psikolojik tablo bakımından da önem taşıyor. Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına önemli bir eksikle hazırlanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler