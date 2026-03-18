OULAI GALATASARAY MAÇINDA YOK

Trabzonspor, milli ara sonrasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışını ve üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyebilecek mücadele öncesinde Christ Oulai'nin yokluğu, bordo-mavililer için handikap oluşturacak. Hem savunma hem de hücum gücüyle takımına katkı veren Fildişili oyuncunun yokluğunda teknik ekibin nasıl bir tercih yapacağı merak konusu haline geldi.