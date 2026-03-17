Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai'ye 3 Premier Lig takımı talip

Trabzonspor’da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Christ Oulai, Avrupa transfer gündeminin en sıcak isimlerinden biri haline geldi. Bordo-mavili formayla kısa sürede öne çıkan 19 yaşındaki orta saha için İngiltere’den art arda hamleler gelirken, Premier Lig ekiplerinin ilgisi giderek büyüdü. West Ham’ın genç yıldız için devreye girdiği, Chelsea ile Manchester United’ın da oyuncuyu yakından takip ettiği haberleri öne sürüldü.

  • West Ham United, Chelsea ve Manchester United, Trabzonspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Christ Oulai'yi transfer listesine aldı.
  • Trabzonspor, Christ Oulai için 50 milyon euro bonservis beklentisi belirleyerek düşük tekliflere kapı kapattı.
  • Chelsea'nin transfer yarışında rakiplerine göre daha istekli ve agresif davrandığı belirtildi.
  • Christ Oulai'nin Trabzonspor ile 2030 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.
  • Christ Oulai bu sezon Trabzonspor formasıyla 21 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

İngiltere basınında öne çıkan haberlere göre West Ham United, Christ Oulai dosyasında somut adım atan kulüpler arasında yer alıyor. Trabzonspor'un genç yıldızını transfer listesine yazan İngiliz ekibinin, sezon sonunda resmi girişim için şartları değerlendirdiği konuşuluyor. Oulai için oluşan ilgi yalnızca West Ham ile sınırlı kalmadı; Chelsea ve Manchester United da 19 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı.

Chelsea'nin transfer yarışında daha istekli görünen taraf olduğu yönündeki haberler de dikkat çekti. Londra temsilcisinin, genç oyuncunun potansiyelini uzun vadeli yatırım olarak değerlendirdiği ve bu nedenle rakiplerine göre daha agresif davranabileceği yazıldı. Böylece Christ Oulai için İngiltere'de üç büyük kulübün adı aynı anda gündeme taşındı.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

Trabzonspor cephesi ise genç yıldızı için düşük rakamlara kapıyı açmıyor. Oulai'nin 43.1 milyon sterlinin altında bir bedelle bırakılmasına sıcak bakılmadığı, bordo-mavili yönetimin bonservis beklentisini en az 50 milyon euro seviyesinde tuttuğu haberlerde öne çıktı. Bu tablo, transfer yarışına giren kulüplerin önünde yüksek maliyetli bir pazarlık süreci bulunduğunu gösteriyor.

Trabzonspor'un bu tavrında oyuncunun yaşı, gelişim potansiyeli ve sözleşme süresi belirleyici rol oynuyor. Bordo-mavililerin elini güçlendiren en önemli unsurlardan biri de Christ Oulai'nin kulüple 2030 yılına kadar devam eden kontratı. Bu nedenle Karadeniz ekibi, genç yıldızı için ancak beklentilerini karşılayan tekliflere açık bir görüntü veriyor.

BU SEZON 21 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI

Christ Oulai, bu sezon Trabzonspor formasıyla 21 karşılaşmada görev aldı. Genç orta saha bu maçlarda 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Hücum üretkenliğine verdiği katkının yanı sıra orta alandaki dinamizmi ve fizik gücüyle öne çıkan Oulai, kısa sürede takımın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

