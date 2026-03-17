İngiltere basınında öne çıkan haberlere göre West Ham United, Christ Oulai dosyasında somut adım atan kulüpler arasında yer alıyor. Trabzonspor'un genç yıldızını transfer listesine yazan İngiliz ekibinin, sezon sonunda resmi girişim için şartları değerlendirdiği konuşuluyor. Oulai için oluşan ilgi yalnızca West Ham ile sınırlı kalmadı; Chelsea ve Manchester United da 19 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı.

Chelsea'nin transfer yarışında daha istekli görünen taraf olduğu yönündeki haberler de dikkat çekti. Londra temsilcisinin, genç oyuncunun potansiyelini uzun vadeli yatırım olarak değerlendirdiği ve bu nedenle rakiplerine göre daha agresif davranabileceği yazıldı. Böylece Christ Oulai için İngiltere'de üç büyük kulübün adı aynı anda gündeme taşındı.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

Trabzonspor cephesi ise genç yıldızı için düşük rakamlara kapıyı açmıyor. Oulai'nin 43.1 milyon sterlinin altında bir bedelle bırakılmasına sıcak bakılmadığı, bordo-mavili yönetimin bonservis beklentisini en az 50 milyon euro seviyesinde tuttuğu haberlerde öne çıktı. Bu tablo, transfer yarışına giren kulüplerin önünde yüksek maliyetli bir pazarlık süreci bulunduğunu gösteriyor.

Trabzonspor'un bu tavrında oyuncunun yaşı, gelişim potansiyeli ve sözleşme süresi belirleyici rol oynuyor. Bordo-mavililerin elini güçlendiren en önemli unsurlardan biri de Christ Oulai'nin kulüple 2030 yılına kadar devam eden kontratı. Bu nedenle Karadeniz ekibi, genç yıldızı için ancak beklentilerini karşılayan tekliflere açık bir görüntü veriyor.