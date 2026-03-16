Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun performansı dikkat çekiyor. 2023-24 sezonunda attığı gollerle iz bırakan Nijeryalı forvet, 2025-26 sezonunda da etkili performansını sürdürdü. Süper Lig'de bu sezon 23 maça çıkan Onuachu, 21 gol ve 2 asistle 23 gole doğrudan katkı sağladı. GOL SERİSİYLE REKOR Çaykur Rizespor karşılaşmasında da gol bulan 2.01'lik forvet, ligde üst üste gol attığı maç sayısını 8'e çıkardı. Onuachu bu performansıyla Trabzonspor'da Burak Yılmaz'a ait 8 maçlık gol serisini egale etti.



KULÜP TARİHİNDE ÜST SIRALARDA İki farklı dönemde Trabzonspor formasıyla toplam 51 maça çıkan Onuachu, 40 gol ve 6 asist üreterek 46 gole katkı sağladı. Deneyimli futbolcu, kulüp tarihinde 39 golü bulunan İbrahima Yattara'yı geride bıraktı. Onuachu, yabancı oyuncular arasında 79 gollü Şota Arveladze ve 51 gollü Anthony Nwakaeme'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. GALİBİYETLERE DOĞRUDAN ETKİ Nijeryalı golcü, Trabzonspor'un aldığı sonuçlarda da önemli rol oynadı. Bu sezon ligde 17 maçta gol atan Onuachu, 12 galibiyete doğrudan katkı verdi. Gol attığı diğer 5 karşılaşmada ise bordo-mavililer 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Trabzonspor formasıyla bu sezon lig ve kupada toplam 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 23 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.