Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılarak zirve yarışında yara almak istemiyor. Son haftalarda formunu yükselten Trabzonspor, Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1, Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1 ve Kayserispor'u dış sahada 3-1 mağlup ederek üst üste 3 galibiyet aldı. Bordo-mavililer, Rizespor karşısında bu seriyi 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi eksikler de dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, bugünkü mücadelede forma giyemiyor.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında bordo-mavililer 29 galibiyet elde ederken, Rize temsilcisi 9 kez kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZON'DA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor, Rizespor ile sahasında oynadığı 23 lig maçında sadece 2 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Karadeniz ekibi, sahasında rakibine son olarak 2023-24 sezonunda 3-2, daha önce ise 2006-07 sezonunda 1-0 mağlup oldu.