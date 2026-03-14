İLK 11'LER
Trabzonspor:Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil.
DÜDÜK ALTAY'DA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılarak zirve yarışında yara almak istemiyor. Son haftalarda formunu yükselten Trabzonspor, Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1, Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1 ve Kayserispor'u dış sahada 3-1 mağlup ederek üst üste 3 galibiyet aldı. Bordo-mavililer, Rizespor karşısında bu seriyi 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
EKSİKLER VAR
Trabzonspor'da karşılaşma öncesi eksikler de dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, bugünkü mücadelede forma giyemiyor.
48. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında bordo-mavililer 29 galibiyet elde ederken, Rize temsilcisi 9 kez kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu maçlarda Trabzonspor 94 gol atarken, Çaykur Rizespor 44 golle karşılık verdi.
TRABZON'DA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Trabzonspor, Rizespor ile sahasında oynadığı 23 lig maçında sadece 2 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Karadeniz ekibi, sahasında rakibine son olarak 2023-24 sezonunda 3-2, daha önce ise 2006-07 sezonunda 1-0 mağlup oldu.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısındaki en farklı galibiyetlerinden birini 2015-16 sezonunda sahasında 6-0'lık skorla aldı. Bordo-mavililer ayrıca 2005-06 sezonunda deplasmanda oynanan mücadelede rakibini 6-1 mağlup etmeyi başardı.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi de Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK
Trabzonspor, hem iç saha avantajını hem de son haftalardaki çıkışını kullanarak Rizespor engelini kayıpsız geçmek istiyor. Papara Park'taki Karadeniz derbisinde bordo-mavililerin en büyük hedefi, galibiyet serisini sürdürüp zirve yarışındaki iddiasını korumak olacak.