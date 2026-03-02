CANLI YAYIN

Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu sakatlandı

Trabzonspor, Karagümrük maçında sakatlanan Chibuike Nwaiwu’nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını duyurdu.

TEDAVİ BAŞLADI

Açıklamada, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi. Nwaiwu'nun sahalara dönüş süresi yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

