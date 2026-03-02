Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu sakatlandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını duyurdu.