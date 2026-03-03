Galatasaray'a UEFA'dan seyirci ve para cezası
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Galatasaray, 10 Mart Salı günü Liverpool’u konuk edecek. Rövanş karşılaşmasında ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de rakibine konuk olacak. Kritik eşleşme öncesinde Cimbom'a UEFA tarafından ceza verildi.
Son 16 Play-Off Turu'nda deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a deplasman tribünü yasağı getirildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe 40 bin euro para cezası verildi.
Cezanın belli olmasının ardından Galatasaray yönetiminin karara itiraz etme kararı aldığı öğrenildi.