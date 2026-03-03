Galatasaray'a UEFA'dan seyirci ve para cezası

Son 16 Play-Off Turu'nda deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a deplasman tribünü yasağı getirildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe 40 bin euro para cezası verildi.

Cezanın belli olmasının ardından Galatasaray yönetiminin karara itiraz etme kararı aldığı öğrenildi.