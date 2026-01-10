Trabzonspor Denis Draguş'un ayrılığını duyurdu!

Trabzonspor, Gaziantep FK'daki performansı sonrasında bonservisini Standard Liege'den aldığı Denis Draguş'u bir kez daha kiraladı. Sezon başında Eyüpspor'a giden Romen oyuncu ikinci yarıyı eski takımında geçirecek.

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Denis Draguş'un 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gaziantep Futbol Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Futbolcunun tüm masrafları Gaziantep Futbol Kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.