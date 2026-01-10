PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Denis Draguş'un ayrılığını duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, sezon başında Eyüpspor'a kiraladığı Denis Draguş'u bu kez de Gaziantep FK'ya gönderdi. Bordo mavililer, anlaşmayı KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Gaziantep FK'daki performansı sonrasında bonservisini Standard Liege'den aldığı Denis Draguş'u bir kez daha kiraladı. Sezon başında Eyüpspor'a giden Romen oyuncu ikinci yarıyı eski takımında geçirecek.

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Denis Draguş'un 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gaziantep Futbol Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Futbolcunun tüm masrafları Gaziantep Futbol Kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

