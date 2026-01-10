Trabzonspor Serdar Saatçı'yı Al-Nasr'a gönderdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunda sürpriz bir ayrılık daha yaşadı. Bordo-mavili ekipte Serdar Saatçı, Al-Nasr SC'ye kiralandı.
Trabzonspor, takımın genç savunmacılarından Serdar Saatçı'yı Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Nasr SC'ye kiraladı.
SATIN ALMA OPSİYONU 2.5 MİLYON EURO
Yapılan anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu ve Al-Nasr SC'nin Serdar Saatçı için 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
22 yaşındaki stoper, bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 resmi maçta 410 dakika süre aldı. Serdar Saatçı, geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle bordo-mavili kadroya katılmıştı.