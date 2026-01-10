Trabzonspor Serdar Saatçı'yı Al-Nasr'a gönderdi

Serdar Saatçı (AA)

SATIN ALMA OPSİYONU 2.5 MİLYON EURO

Yapılan anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu ve Al-Nasr SC'nin Serdar Saatçı için 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi.