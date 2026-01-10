Christ Inao Oulai hayalini açıkladı! Hedefi PSG

Christ Oulai Inao (AFP)

"HAYALİNİ KURDUĞUM TAKIM PSG"

Genç futbolcu, hangi ligi daha çok sevdiği ve hayalini kurduğu kulüp hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Oulai, Fransa Ligue 1'e özel bir ilgisi olduğunu vurgulayarak, "Bazılarına tuhaf gelebilir ama ben Fransa Ligue 1'i seviyorum. Premier Lig pek ilgimi çekmiyor. Hayalini kurduğum takım ise Paris Saint-Germain. Ligue 2'de oynarken Ligue 1'den hiçbir kulübün beni transfer etmemesini ise nasıl açıklayacağımı bilmiyorum." sözleriyle hedefini net şekilde ortaya koydu.