Christ Inao Oulai hayalini açıkladı! Hedefi PSG
Trabzonspor’un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia’dan kadrosuna kattığı Christ Oulai, Fildişi Sahilleri Milli Takımı kampında ülke basınına açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili formayla gösterdiği performansın ardından milli takıma davet edilen 19 yaşındaki futbolcu, kariyer hedefleri ve futbol bakış açısını paylaştı.
Sezon başından bu yana Trabzonspor formasıyla 10 resmi maçta görev alan genç oyuncu, ortaya koyduğu etkili oyunla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Bu performans, Oulai'ye henüz 19 yaşındayken Fildişi Sahilleri Milli Takımı kapılarını açtı. Milli takım kampında Bedeew Sports'a konuşan Oulai, kariyerindeki bu hızlı yükselişi değerlendirdi.
"HAYALİNİ KURDUĞUM TAKIM PSG"
Genç futbolcu, hangi ligi daha çok sevdiği ve hayalini kurduğu kulüp hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Oulai, Fransa Ligue 1'e özel bir ilgisi olduğunu vurgulayarak, "Bazılarına tuhaf gelebilir ama ben Fransa Ligue 1'i seviyorum. Premier Lig pek ilgimi çekmiyor. Hayalini kurduğum takım ise Paris Saint-Germain. Ligue 2'de oynarken Ligue 1'den hiçbir kulübün beni transfer etmemesini ise nasıl açıklayacağımı bilmiyorum." sözleriyle hedefini net şekilde ortaya koydu.
AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA
Trabzonspor'a transferinin ardından yakaladığı ivme, milli takım davetiyle taçlanan Christ Oulai'nin adını Avrupa kulüplerinin de gündemine taşıdı. Bordo-mavili formayla sergilediği istikrarlı performansın yanı sıra milli takım kampındaki görüntüsü, genç oyuncunun gelecekte daha üst seviyelerde forma giyebileceğine dair beklentileri artırıyor.
SEZON KARNESİ
Christ Oulai, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği gelişim ve net hedefleri, onu Bordo-Mavililer adına önemli bir gelecek yatırımı haline getiriyor.