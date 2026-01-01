Trabzonspor'dan stopere iki transfer! Rota Akdeniz ve Avusturya

Bordo-mavililerde savunmadaki tablo giderek ağırlaştı. Yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması beklenen Stefan Savic'in yanı sıra Baniya'nın ameliyat olması, stoper rotasyonunu ciddi şekilde daralttı. Bu gelişmeler sonrası Trabzonspor'da savunma göbeğinde yalnızca Serdar Saatçi ve Batagov'un kalması dikkat çekti.

Chibuike Nwaiwu (AFP) YABANCI STOPER İÇİN ARAYIŞ Trabzonspor yönetimi, sağ stoper bölgesi için yabancı bir oyuncu transferi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Nwaiwu oldu. Karadeniz ekibinin, yabancı stoper transferi için temaslarını sürdürdüğü ve alternatifli bir liste üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.