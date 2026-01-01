Trabzonspor'dan stopere iki transfer! Rota Akdeniz ve Avusturya
Trabzonspor’da savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve muhtemel ayrılıklar, ara transfer dönemini kritik hale getirdi. Bordo-mavili ekipte teknik heyet ve yönetim, stoper bölgesi için hem yabancı hem de yerli takviye planlarını devreye soktu.
Bordo-mavililerde savunmadaki tablo giderek ağırlaştı. Yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması beklenen Stefan Savic'in yanı sıra Baniya'nın ameliyat olması, stoper rotasyonunu ciddi şekilde daralttı. Bu gelişmeler sonrası Trabzonspor'da savunma göbeğinde yalnızca Serdar Saatçi ve Batagov'un kalması dikkat çekti.
YABANCI STOPER İÇİN ARAYIŞ
Trabzonspor yönetimi, sağ stoper bölgesi için yabancı bir oyuncu transferi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Nwaiwu oldu. Karadeniz ekibinin, yabancı stoper transferi için temaslarını sürdürdüğü ve alternatifli bir liste üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
YERLİ HAMLEDE ÜMİT AKDAĞ ÖNE ÇIKTI
Savunma hattını yerli bir isimle de güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da listenin ilk sırasında Ümit Akdağ yer alıyor. 22 yaşındaki gurbetçi savunmacı için teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime olumlu rapor verdiği ve bu transferin öncelikler arasına alındığı kaydedildi.
ALANYASPOR İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Ümit Akdağ için Alanyaspor'un yüksek bir bonservis beklentisi bulunduğu öğrenildi. Buna rağmen Trabzonspor cephesinin transferden vazgeçmediği ve görüşmeleri sürdürdüğü ifade ediliyor. Bordo-mavili yönetimin, önümüzdeki günlerde Alanyaspor ile yeniden masaya oturması bekleniyor.