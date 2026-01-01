Trabzonspor'da düşünülmeyen Serdar Saatçı'ya iki talip birden
Trabzonspor’da ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması hız kazanırken, forma şansı bulmakta zorlanan genç bir isimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavili ekipte teknik heyetin raporu doğrultusunda bazı oyuncuların geleceği masaya yatırıldı. Durumu en çok merak edilen isimlerin başında Serdar Saatçı geliyor.
Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Kayserispor'un, devre arasında savunma hattını güçlendirmek için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekibin bu doğrultuda Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçı'yı transfer listesine aldığı öğrenildi.
TEMASLAR BAŞLADI
22 yaşındaki stoper için Kayserispor ile Trabzonspor arasında görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Genç savunmacının da daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.
KRİTİK TARİH BELİRLENDİ
Trabzonspor cephesinin, savunma hattında yaşanan sorunlar nedeniyle Serdar Saatçı'nın ayrılığı konusunda temkinli davrandığı belirtildi. Bordo-mavililerin, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesinde oyuncuyu bırakmak istemediği ve bu maç sonrasını kritik eşik olarak gördüğü kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 5 resmi karşılaşmada görev alan Serdar Saatçı, toplam 320 dakika sahada kaldı ve 1 sarı kart gördü. Genç savunmacının bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
ALTYAPIDAN AVRUPA'YA UZANAN YOL
Futbola Bayrampaşa altyapısında başlayan Serdar Saatçı, ardından uzun yıllar Beşiktaş altyapısında forma giydi. Siyah-beyazlı ekipte profesyonel olan genç stoper, 2022-2023 sezonu başında Braga'ya transfer oldu. Trabzonspor, Serdar Saatçı'yı 2024-2025 sezonu başında 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.