Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl için Filistin mesajı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Doğan, mesajında yeni yıla güçlü bir inanç, sabır ve ortak hedeflerle girdiklerini vurguladı. Ayrıca Filistin için de destek çağrısında bulundu.
Başkan Doğan, geride kalan süreçte yaşanan zorlukların camiayı daha da kenetlediğine dikkat çekti. Bu zorlukların, Trabzonspor ile taraftar arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade eden Doğan, kulübün yalnızca sportif bir yapıdan ibaret olmadığını belirtti.
Trabzonspor'un, aynı duyguları paylaşan büyük bir aile olduğunu dile getiren Ertuğrul Doğan, bu birlikteliğin kulübün en önemli gücü olduğunu aktardı. Doğan, yeni yılın camiaya sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni etti.
Trabzon'un gücünü ve taraftarın desteğini her an yanlarında hissettiklerini vurgulayan Doğan, "Attığımız her adımda emeğe, sürekliliğe ve doğru planlamaya inanarak yol aldık. Yeni yılda da bu anlayışla, kulübümüzü hak ettiği yarınlara taşımak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve umut getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Doğan, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara gözlerini kapatmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Filistin'de süregelen insanlık dramının sona ermesi, masumların artık zarar görmemesi en büyük temennimizdir. Barışın, merhametin ve vicdanın egemen olduğu bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu duygularla camiamız başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve dayanışma dolu bir yıl diliyorum."