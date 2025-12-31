Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl için Filistin mesajı

Başkan Doğan, geride kalan süreçte yaşanan zorlukların camiayı daha da kenetlediğine dikkat çekti. Bu zorlukların, Trabzonspor ile taraftar arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade eden Doğan, kulübün yalnızca sportif bir yapıdan ibaret olmadığını belirtti.

Trabzonspor'un, aynı duyguları paylaşan büyük bir aile olduğunu dile getiren Ertuğrul Doğan, bu birlikteliğin kulübün en önemli gücü olduğunu aktardı. Doğan, yeni yılın camiaya sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni etti.