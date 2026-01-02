Trabzonspor'da transfer rotası yine Belçika! Yeni hedef Nazinho

Nazinho Trabzonspor'un yaz transfer döneminde de izlediği isimlerden biriydi (Takvim Foto Arşiv) TRANSFERİN DETAYLARI Belçika temsilcisi Cercle Brugge, Flavio Nazinho'yu 2023 yaz transfer döneminde Sporting CP'den 1 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Transferde ayrıca Sporting CP'nin yüzde 15'lik sonraki satış payı maddesinin bulunduğu biliniyor.

Nazinho Trabzonspor'un yaz transfer döneminde de izlediği isimlerden biriydi (Takvim Foto Arşiv) TRABZONSPOR – CERCLE BRUGGE HATTI GÜÇLENİYOR Trabzonspor, Temmuz 2025'te Felipe Augusto'yu Cercle Brugge'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Ayrıca Kazeem Olaigbe transferinin de dolaylı olarak bu bağlantı üzerinden gerçekleştiği biliniyor. Bordo-mavili yönetimin, Belçika kulüpleriyle kurduğu bu ilişkiyi genç ve potansiyelli oyuncular için değerlendirmeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Nazinho Trabzonspor'un yaz transfer döneminde de izlediği isimlerden biriydi (Takvim Foto Arşiv) NAZINHO KİMDİR? Adı: Flávio Nazinho

Flávio Nazinho Doğum: 20 Temmuz 2003, Almada, Portekiz

20 Temmuz 2003, Almada, Portekiz Mevki: Sol Bek

Sol Bek Kulüp: Cercle Brugge (2024–2028 sözleşmeli)

Cercle Brugge (2024–2028 sözleşmeli) Milli Takım: Portekiz U21 Flávio Basilua Jacinto Dos Nazinho, futbolseverler tarafından kısaca Nazinho olarak bilinen Portekizli profesyonel sol bek oyuncusudur. 20 Temmuz 2003 tarihinde Portekiz'in Almada kentinde doğan Nazinho, modern futbolun gerektirdiği dinamik ve ofansif bek profilini temsil etmektedir.

Nazinho Trabzonspor'un yaz transfer döneminde de izlediği isimlerden biriydi (Takvim Foto Arşiv) Nazinho'nun profesyonel kariyeri, Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Cercle Brugge ile devam etmektedir. 1 Temmuz 2024'te kulüple sözleşme imzalayarak 30 Haziran 2028'e kadar geçerli kontrat altına giren sol bek, takımının düzenli rotasyon oyuncularından biri haline gelmiştir.