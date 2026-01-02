Trabzonspor'da transfer rotası yine Belçika! Yeni hedef Nazinho
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için Belçika pazarına yöneldi. Bordo-mavili kulübün, daha önce Felipe Augusto transferiyle ilişki kurduğu Cercle Brugge’den bu kez Flavio Nazinho’yu listesine ekledi.
Trabzonspor yönetiminin, Cercle Brugge forması giyen 22 yaşındaki Portekizli sol bek Flavio Nazinho için resmi temaslara başladığı ifade ediliyor. Genç futbolcunun performansı ve çok yönlü oyun yapısı, teknik heyetin dikkatini çekti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Flavio Nazinho, bu sezon Cercle Brugge formasıyla 14 resmi karşılaşmada görev aldı. Portekizli oyuncu bu süreçte 1 gol atarken 3 de asist üretti. Sol bek ve kanat bek pozisyonlarında oynayabilen Nazinho, hem savunma katkısı hem de hücumdaki etkinliğiyle öne çıktı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR
Genç futbolcunun Cercle Brugge ile olan sözleşmesinin 2028 yılı ortasına kadar devam ettiği belirtiliyor. Nazinho'nun güncel piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
TRANSFERİN DETAYLARI
Belçika temsilcisi Cercle Brugge, Flavio Nazinho'yu 2023 yaz transfer döneminde Sporting CP'den 1 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Transferde ayrıca Sporting CP'nin yüzde 15'lik sonraki satış payı maddesinin bulunduğu biliniyor.
TRABZONSPOR – CERCLE BRUGGE HATTI GÜÇLENİYOR
Trabzonspor, Temmuz 2025'te Felipe Augusto'yu Cercle Brugge'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Ayrıca Kazeem Olaigbe transferinin de dolaylı olarak bu bağlantı üzerinden gerçekleştiği biliniyor. Bordo-mavili yönetimin, Belçika kulüpleriyle kurduğu bu ilişkiyi genç ve potansiyelli oyuncular için değerlendirmeyi sürdürdüğü öğrenildi.
NAZINHO KİMDİR?
- Adı: Flávio Nazinho
- Doğum: 20 Temmuz 2003, Almada, Portekiz
- Mevki: Sol Bek
- Kulüp: Cercle Brugge (2024–2028 sözleşmeli)
- Milli Takım: Portekiz U21
Flávio Basilua Jacinto Dos Nazinho, futbolseverler tarafından kısaca Nazinho olarak bilinen Portekizli profesyonel sol bek oyuncusudur. 20 Temmuz 2003 tarihinde Portekiz'in Almada kentinde doğan Nazinho, modern futbolun gerektirdiği dinamik ve ofansif bek profilini temsil etmektedir.
Nazinho'nun profesyonel kariyeri, Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Cercle Brugge ile devam etmektedir. 1 Temmuz 2024'te kulüple sözleşme imzalayarak 30 Haziran 2028'e kadar geçerli kontrat altına giren sol bek, takımının düzenli rotasyon oyuncularından biri haline gelmiştir.
Futbola Portekiz'de amatör seviyede başlayan Nazinho, kariyerinin ilk döneminde Sporting CP'nin altyapı sisteminde yetişti. Genç yaşta teknik altyapısı ve hızıyla dikkat çeken futbolcu, Sporting'in A takımında ilk profesyonel deneyimini yaşadıktan sonra Avrupa sahnesinde kendine kalıcı bir yer edinmek üzere Belçika'ya transfer oldu.
OYNADIĞI TAKIMLARA GÖRE MAÇ KARNESİ
- Cercle Brugge: 80 maç – 4 gol – 11 asist
- Sporting B: 24 maç – 3 gol – 3 asist
- Sporting: 11 maç – gol yok – asist yok
- Sporting U23: 10 maç – gol yok – asist yok
- Sporting YL: 4 maç – gol yok – asist yok