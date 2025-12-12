Ertuğrul Doğan'dan Muçi sözleri! "İstersek alırız"





"MUÇİ'Yİ İSTERSEK ALIRIZ!"



Beşiktaş'tan kiralanan ve 8,5 milyon euroluk opsiyonu olan Ernest Muçi hakkında konuşan Ertuğrul Doğan "Muçi, daha önce söylediğim gibi, bizim izleme ekibimizin tespit ettiği ama maliyetinden dolayı alamadığımız bir oyuncu. Biz daha düşük teklif yapmıştık. Fatih Tekke'nin de bu konuda talebi ve ısrarı vardı, kiralık olarak aldık. Sezon sonu itibarıyla teknik kadro "alalım" derse alırız, aksi halde iş yapmayız. Sonuçta bunları onlara soracağız. Rakamlar zaten ortada. Trabzonspor'un ödediği rakamlar… Teknik kadro gerekli derse alırız. Visca çok önemli, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Değerli bir arkadaşımız, Türk futbolu için de öyle. İnsan olarak da çok değerli, sakatlığına gerçekten çok üzüldük. Şu an itibarıyla sezonu kapattığı için kontratını donduracağız. Hocamızın bilgisi dahilinde, kimi diyorsa oraya ekleme yapacağız. Raporunu verdiği zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.