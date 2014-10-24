Elazığspor’a bayan antrenör

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör olmaya futbol oynadığı dönemlerde karar verdiğini belirterek, bir Elazığlı olarak Elazığspor'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.Futbola olan merakının çok küçük yaşlarda başladığını, akranları kızlara yönelik oyunları oynarken erkek çocuklarla sokakta futbol oynamanın daha çok ilgisini çektiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:"Futbol oynamak belki temposundan, belki içerisindeki heyecandan, yenme yenilme kaygısı ile birlikte olabilme, birlikte sevinebilme gibi kavramlarının beni futbola çektiğini düşünüyorum. Tabii ki yetenekli olmanız gerekiyor. Erkeklerin oynadığı bir ortamda, sokakta futbol oynuyorsunuz. Yetenekli değilseniz zaten onlar tarafından kabul edilmiyorsunuz. Bu şekilde futbola başladım."Spora olan ilgisinden dolayı İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazandığını dile getiren Erdoğan, mezun olana kadar okul takımlarında kaptanlık yaptığını, daha sonra Marmara Üniversitesi Spor Kulübü'nde ve ardından Maltepe Yalıspor'da top koşturduğunu kaydetti.Erdoğan, Türkiye'de bayan futbolunun belli bir seviyede kalmasından ve ileriyi görememesinden dolayı spor kariyerine antrenör olarak devam etmeye karar verdiğini söyledi.2008 yılında Beşiktaş Kulübü'nde stajla başladığı antrenörlük yaşamına kulübün alt yapısında, U17 ve A2 takımlarında yardımcı antrenör olarak devam ettiğini belirten Erdoğan, Beşiktaş'la geçen 2 yılın ardından Galatasaray Kulübü'nde de antrenörlük yapma fırsatı yakaladığını kaydetti.Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2012-2013 sezonunda milli takım antrenörü Fatih Terim ile A takımda yer aldığını aktaran Erdoğan, yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı Galatasaray'la yollarını ayırmak zorunda kaldığını ifade etti.Kadınlar 1. Ligi'nde bayan antrenör olmamasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bayanların imkan verilmesi halinde her alanda başarılı olabileceklerini göstermek istediğini belirterek, "Bu işte bilgi, antrenör yeteneği çok önemli. İnsanların güvenini kazanmanız çok önemli. Şu an bunları sağlamaya çalışıyorum" dedi.Bayanların futbolda başarıyı yakalayabilmeleri için daha cesur olmaları ve ilgili kurumlardan destek görmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, teknik direktör Ümit Özat'ın teklifi üzerine bordo-beyazlı ekipte yer aldığını dile getirdi.Erdoğan, kendisine verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini ifade ederek, "Konuşan insanlardan çok bir şeylere sahip çıkan insanları seviyorum. Yani, Ümit Hoca bir anlamda kadınlara destek oldu. Kadın futbolunun gelişimine bana destek vererek, vesile oldu. Çünkü bilgili ve tecrübeli antrenörlere çok ihtiyacımız var" dedi.Elazığspor olarak son haftalarda aldıkları sonuçlarla iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini dile getiren Erdoğan, bunun güçlü bir ekip ruhu ile çalışmanın sonucu geldiğini söyledi.Elazığspor'a hakkı olanı tekrar kazandırmak adına var güçleriyle çalıştıklarını, taraftarın da bu noktada takımlarını desteklemesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir Elazığlı olarak taraftardan Elazığspor'a destek olmalarını istiyorum. Her maç, her rakip bizim için önemli. Her karşılaşmada puan ya da puanlar alarak ilerlemeyi istiyoruz" diye konuştu.