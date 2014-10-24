SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler TFF 1. Lig Haberleri

Elazığspor'a bayan antrenör

PTT 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un teknik kadrosunda yer alan antrenör Duygu Erdoğan (26), teknik direktör Ümit Özat'la birlikte Elazığspor'un başarısı için kafa yoruyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2014 , 00:00 Güncelleme Tarihi :14 Ağustos 2025 , 14:46
Elazığspor’a bayan antrenör

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör olmaya futbol oynadığı dönemlerde karar verdiğini belirterek, bir Elazığlı olarak Elazığspor'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Futbola olan merakının çok küçük yaşlarda başladığını, akranları kızlara yönelik oyunları oynarken erkek çocuklarla sokakta futbol oynamanın daha çok ilgisini çektiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Futbol oynamak belki temposundan, belki içerisindeki heyecandan, yenme yenilme kaygısı ile birlikte olabilme, birlikte sevinebilme gibi kavramlarının beni futbola çektiğini düşünüyorum. Tabii ki yetenekli olmanız gerekiyor. Erkeklerin oynadığı bir ortamda, sokakta futbol oynuyorsunuz. Yetenekli değilseniz zaten onlar tarafından kabul edilmiyorsunuz. Bu şekilde futbola başladım."

Spora olan ilgisinden dolayı İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazandığını dile getiren Erdoğan, mezun olana kadar okul takımlarında kaptanlık yaptığını, daha sonra Marmara Üniversitesi Spor Kulübü'nde ve ardından Maltepe Yalıspor'da top koşturduğunu kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'de bayan futbolunun belli bir seviyede kalmasından ve ileriyi görememesinden dolayı spor kariyerine antrenör olarak devam etmeye karar verdiğini söyledi.

2008 yılında Beşiktaş Kulübü'nde stajla başladığı antrenörlük yaşamına kulübün alt yapısında, U17 ve A2 takımlarında yardımcı antrenör olarak devam ettiğini belirten Erdoğan, Beşiktaş'la geçen 2 yılın ardından Galatasaray Kulübü'nde de antrenörlük yapma fırsatı yakaladığını kaydetti.

Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2012-2013 sezonunda milli takım antrenörü Fatih Terim ile A takımda yer aldığını aktaran Erdoğan, yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı Galatasaray'la yollarını ayırmak zorunda kaldığını ifade etti.

-Özat, bayan futbolunun gelişimine destek oldu

Kadınlar 1. Ligi'nde bayan antrenör olmamasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bayanların imkan verilmesi halinde her alanda başarılı olabileceklerini göstermek istediğini belirterek, "Bu işte bilgi, antrenör yeteneği çok önemli. İnsanların güvenini kazanmanız çok önemli. Şu an bunları sağlamaya çalışıyorum" dedi.

Bayanların futbolda başarıyı yakalayabilmeleri için daha cesur olmaları ve ilgili kurumlardan destek görmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, teknik direktör Ümit Özat'ın teklifi üzerine bordo-beyazlı ekipte yer aldığını dile getirdi.

Erdoğan, kendisine verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini ifade ederek, "Konuşan insanlardan çok bir şeylere sahip çıkan insanları seviyorum. Yani, Ümit Hoca bir anlamda kadınlara destek oldu. Kadın futbolunun gelişimine bana destek vererek, vesile oldu. Çünkü bilgili ve tecrübeli antrenörlere çok ihtiyacımız var" dedi.

-Taraftara destek çağrısı

Elazığspor olarak son haftalarda aldıkları sonuçlarla iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini dile getiren Erdoğan, bunun güçlü bir ekip ruhu ile çalışmanın sonucu geldiğini söyledi.

Elazığspor'a hakkı olanı tekrar kazandırmak adına var güçleriyle çalıştıklarını, taraftarın da bu noktada takımlarını desteklemesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir Elazığlı olarak taraftardan Elazığspor'a destek olmalarını istiyorum. Her maç, her rakip bizim için önemli. Her karşılaşmada puan ya da puanlar alarak ilerlemeyi istiyoruz" diye konuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda önemli açıklamalar
Özlem Çerçioğlu CHP’den istifa etti: Aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır | AK Parti Kongre Merkezi’ne geldi
Takas İstanbul
Rezan Epözdemir TAKVİM’in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Özgür Özel’e Murat Kapki ve Mücahit Birinci yanıtı: CHP yalan iddiaların merkezi oldu
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel’e tepki: Posta güvercini
Türk Telekom
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan Takvim’e Terörsüz Türkiye mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
İsrail’de ordu ile hükümet birbirine girdi! Ben Gvir ve Katz Genelkurmay Başkanını hedef alıyor
Güney Kıbrıs’ta 29 yıllık provokasyon! Türk bayrağını indirmeye kalkan Solomos Solomou’nun heykelini diktiler
AK Parti 24’üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Emekliye yüzde 10.56 zam hesabı geldi! Merkez’den SSK,BAĞKUR’a tam isabet tahmin! Ocak 2026’da en düşük 17.170 TL maaş...
Fenerbahçe’den bir bomba daha! Kerem’den sonra sıra onda
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Sıkı para politikası devam edecek
Solskjaer’den sürpriz karar! İlk 11’ini belirledi
Memura emekliye yüzde 5.30 enflasyon farkı! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! Polis, öğretmen meslek meslek 2026 maaş listesi
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska’da bir ilk
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı