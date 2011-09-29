SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler TFF 1. Lig Haberleri

Sakaryaspor eriyor

Bank Asya 1. Lig'e büyük umutlarla çıkan Sakaryaspor, Akhisar deplasmanından da eli boş döndü. Tatangalar'ı yıkan golleri Mert ve Şehmus attı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2011
Sakaryaspor eriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
TFF Bank Asya'da dün oynanan karşılaşmada Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.. 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri, 13. dakikada Mert Kaytankaş ve 75. dakikada Şehmus Özer kaydetti. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Akhisar Belediye, gelecek hafta yine kendi sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

SAKARYA'NIN 3 PUANI VAR
Ligin ilk haftasında Tavşanlı Linyit'i deviren ve son 3 maçında da mağlup olan Sakaryaspor ise ligin beşinci haftasında kendi evinde Konyaspor ile karşılaşacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin 24. yılında açıkladı: Bizde emeklilik yok
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’ndan CHP’ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Takas İstanbul
Beşiktaş - St. Patrick’s | CANLI
İBB’deki reklam ihaleleri vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Fenerbahçe’den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Türk Telekom
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Manchester City’nin yıldızları Galatasaray’a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan sabotaj uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM’in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel’e tepki: Posta güvercini
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska’da bir ilk | Putin’den açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan Takvim’e Terörsüz Türkiye mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Sıkı para politikası devam edecek
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde