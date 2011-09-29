Sakaryaspor eriyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

TFF Bank Asya'da dün oynanan karşılaşmada Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.. 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri, 13. dakikada Mert Kaytankaş ve 75. dakikada Şehmus Özer kaydetti. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Akhisar Belediye, gelecek hafta yine kendi sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.



SAKARYA'NIN 3 PUANI VAR

Ligin ilk haftasında Tavşanlı Linyit'i deviren ve son 3 maçında da mağlup olan Sakaryaspor ise ligin beşinci haftasında kendi evinde Konyaspor ile karşılaşacak.