Türkiye'de kaç devlet üniversitesi var? Genç yarışmacı şehirleri sayarak bildi!
Reşit olduğu gün Kim Milyoner Olmak İster'e başvuran 18 yaşındaki Mertcan Budak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun getirdiği "hiperodak" sayesinde soruları peş peşe geçti. İlaç girişimi kurmak için hedeflediği 500 bin liralık devlet üniversitesi sorusunu 81 ilden üç büyükşehri çıkarıp tek tek sayarak bilen genç, 1 milyon liralık soruda ise tek bir kelimenin kurbanı oldu.
Çoğu insanın hayatını zorlaştıran bir engel olarak gördüğü dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 18 yaşındaki bir gencin milyonluk soru yolculuğunda en büyük kozuna dönüştü.
Reşit olduğu gün başvuru formunu doldurup soluğu Kim Milyoner Olmak İster koltuğunda alan Mertcan Budak, zihninin çalışma biçimiyle ve peş peşe yaptığı sıra dışı hesaplamalarla hem sunucu Cem Öğretir'i hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Genç yarışmacının 1 milyon liralık soruda yaşadığı o kritik kırılma anı ise gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu.
Liseden yeni mezun olan ve üniversite sınavına hazırlanan Mertcan Budak, annesi Semra Hanım'ın desteğiyle stüdyoya adım attığında heyecanını gizleyemedi.
Geçtiğimiz ay 18 yaşına giren ve reşit olduğu gün yarışmaya başvuran genç yarışmacı, gelecekte psikiyatr olmak istediğini anlattı. Bu hayalinin arkasında ise kendisinde de bulunan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yatıyor. Beyindeki nörogelişimsel farklılıkları ve ruhsal hastalıkları çözülmesi gereken bir bulmaca gibi gördüğünü söyleyen Budak, ilk sorulardan itibaren hızıyla dikkat çekti.
1. Soru (2.000 TL): Okullardaki coğrafya derslerinde kullanılan fiziki haritalarda hangisi genellikle "mavi" renkle gösterilmez?
- A: Dağlar
- B: Göller
- C: Nehirler
- D: Denizler
Mertcan Budak tereddüt etmeden "A: Dağlar" yanıtını vererek yarışmaya hızlı bir başlangıç yaptı. Hemen ardından gelen ikinci soruda da temposunu düşürmedi.
3. Soru (7.500 TL): TDK Güncel Türkçe Sözlük'te "fast food" ifadesini aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?
- A: Ev yemeği
- B: Sulu yemek
- C: Tencere yemeği
- D: Hazır yemek
Bu soruyu da "D: Hazır yemek" diyerek doğru yanıtlayan Budak, Cem Öğretir'in sorusu üzerine zincir markalar yerine etin tadını alabildiği Adana dürüm gibi yerel lezzetleri tercih ettiğini esprili bir dille anlattı. Ardından stüdyoda İtalyanca bir melodi yükseldi ve sesli soru ekrana geldi.
4. Soru (10.000 TL): Romina Power'dan dinlediğiniz "Il Ballo del Qua Qua" adlı şarkı hangi dilde söylenmektedir?
- A: İngilizce
- B: Hintçe
- C: İtalyanca
- D: Arapça
Şarkıyı daha önce hiç duymamasına rağmen diğer dilleri eleyerek "C: İtalyanca" cevabını veren Budak, ilk baraj sorusuna ulaştı.
5. Soru (20.000 TL - 1. Baraj Sorusu): Anneannenizin annesi, annenizin nesi olur?
- A: Annesi
- B: Anneannesi
- C: Annesinin anneannesi
- D: Anneannesinin annesi
Saniyeler içinde "B: Anneannesi" yanıtını vererek 20 bin liralık ilk barajı aşan ve süre sınırını ortadan kaldıran yarışmacının bu hızı, Cem Öğretir'in de dikkatinden kaçmadı.
İlk beş soruyu göz açıp kapayıncaya kadar geçen Budak'a Cem Öğretir, başta bahsettiği dikkat eksikliğinden eser olmadığını söyledi. Süre sınırının kalkmasıyla rahatlayan genç yarışmacı, DEHB'nin az bilinen "hiperodak" yönünü anlattı. Beyindeki dopamin ve noradrenalin seviyelerinin taban olarak normalden düşük olduğunu belirten Budak, yüksek gerilimli ortamlarda beynin dış dünyaya tamamen kapandığını, açlığı bile unutturacak düzeyde tek bir noktaya kilitlendiğini ifade etti. Bu durumun beyni aşırı yorduğunu ancak yarışma gibi anlarda büyük avantaj sağladığını paylaştı.
6. Soru (30.000 TL): Hangisi "iç hastalıkları" anlamına gelir?
- A: Bevliye
- B: Asabiye
- C: Dahiliye
- D: Hariciye
Tıbba olan ilgisinin de yardımıyla "C: Dahiliye" şıkkını seçen genç yarışmacı, yedinci soruda ilk kez frene bastı.
7. Soru (50.000 TL): Hangisi bir koltuk türü değildir?
- A: Berjer
- B: Markiz
- C: Zigon
- D: Şezlong
Şezlongun sözlük anlamında koltuk sayılma ihtimalini hesaba katan ve Antarktika'nın da karla kaplı olmasına rağmen bir çöl sayıldığını örnek gösteren Budak, riske girmeyerek seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 69 oranında "C: Zigon" demesiyle doğru cevaba ulaştı ve zigonun iç içe geçen sehpa olduğunu ömür boyu unutmayacağını söyleyerek güldü.
Sayısala ve bilime meraklı olduğunu ancak tarihle hiç ilgisinin bulunmadığını açıkça söyleyen yarışmacının karşısına 100 bin liralık soruda Osmanlı tarihi çıktı.
8. Soru (100.000 TL): Osmanlı padişahları hakkındaki hangi bilgi doğrudur?
- A: V. Murad, IV. Murad'ın torunudur
- B: IV. Mustafa, III. Mustafa'nın torunudur
- C: III. Ahmed, II. Ahmed'in torunudur
- D: II. Mehmed, I. Mehmed'in torunudur
İlk anda D şıkkına yakın hisseden Budak, tam da böyle bir an için telefon joker listesine yazdığı tarih öğretmeni Esra Yılmaz'ı aradı. Öğretmeninin "D: II. Mehmed, I. Mehmed'in torunudur" cevabını onaylamasıyla 100 bin liraya ulaştı.
Kazanacağı parayla ne yapacağı sorulduğunda ise asıl hedefinin 500 bin lira olduğunu açıkladı. Tıp veya biyomühendislik okumak isteyen genç yarışmacı, bir yazılım mühendisi ve bir moleküler biyolog arkadaşıyla birlikte psikiyatrik rahatsızlıklara yönelik ilaçlarda doğru formülü bulmayı amaçlayan teknolojik bir girişim (start-up) kurmak ve bu parayla projeyi fonlamak istediğini anlattı.
9. Soru (200.000 TL): "Hababam Sınıfı Tatilde" filminde bir karakter olan Şeref, Mahmut Hoca'nın hangi liseden 317 numaralı eski bir öğrencisidir?
- A: Kayseri Lisesi
- B: Sivas Lisesi
- C: Antakya Lisesi
- D: Erzurum Lisesi
Filmdeki sahneyi, diyaloğu ve hatta karakterin saç tipini bile birebir hatırlayan Budak, Kayseri ve Erzurum şıkları arasında gidip geldi. Yarışmaya gelmeden önce eski bölümleri izleyip çeldirici soruların 15 soruluk yeni sistemde 10 ve 11. sorulara kaymış olabileceğine dair "cetvel hesabı" yaptığını anlatan yarışmacı, yarı yarıya jokerini kullandı. Ekranda aklındaki iki şehir elenip geriye Sivas ve Antakya Lisesi kalınca "B: Sivas Lisesi" diyerek 200 bin lirayı garantiledi.
Yeşilçam filmlerindeki samimiyeti çok sevdiğini belirten Budak, 300 bin liralık ikinci baraj sorusunda sözlük bilgisini ve sezgilerini konuşturdu.
10. Soru (300.000 TL - 2. Baraj Sorusu): Hangisi sözlüklerde tanımı olan bir kelimedir?
- A: Otomatikman
- B: Sistematikman
- C: Psikolojikman
- D: Sosyolojikman
Diğer üç seçeneği günlük hayatta ve okuduğu metinlerde hiç duymadığını belirten yarışmacı, çeldirici ihtimalini düşünse de "kazan-kazan" mantığıyla hareket ederek "A: Otomatikman" dedi. Doğru cevapla birlikte hem 300 bin lirayı garantiledi hem de çift cevap joker hakkını kazandı.
Zihninin düz bir çizgide değil, A'dan Z'ye, oradan K'ye atlayan bir "örümcek ağı bağlantısı" ile çalıştığını anlatan Budak, günlük hayatta sözel derslere çalışırken çok zorlandığını ve öfkelendiği anlarda kalp kırmamak için 3 dakika boyunca tamamen susma stratejisi uyguladığını paylaştı.
Asıl hedefi olan 500 bin liralık soruya ulaştığında Mertcan Budak, izleyenlere sıra dışı bir akıl yürütme izletti.
11. Soru (500.000 TL): Türkiye'de kaç devlet üniversitesi vardır?
- A: 54
- B: 81
- C: 92
- D: 129
Kesin sayıyı bilmeyen yarışmacı, "her ilde en az bir devlet üniversitesi olduğu" bilgisinden yola çıkarak 54 ve 81 şıklarını anında eledi. Ardından 81 ilden İstanbul, İzmir ve Ankara'yı çıkarıp bu üç büyükşehirde bildiği devlet üniversitelerini tek tek sayarak toplama eklemeye başladı. Yalnızca bu üç şehirdeki üniversitelerle bile sayının 92'yi rahatlıkla aşacağını hesaplayan Budak, çift cevap jokerini kullanarak ilk hakkında "D: 129" dedi ve ilk denemesinde hedefi olan 500 bin liraya ulaştı.
Hedeflediği girişim sermayesini cebine koyan ve elinde hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı, 1 milyon liralık soruyu görmeye hak kazandı.
12. Soru (1.000.000 TL): Hangisi diğerlerinden daha geç yaşta vefat etmiştir?
- A: Thomas Edison
- B: Nikola Tesla
- C: More Curie
- D: Albert Einstein
Soruyu okuduğu andan itibaren bilim insanlarının yaşadıkları dönemleri, 2. Dünya Savaşı yıllarını ve yaptıkları çalışmaları karşılaştırmaya başlayan Budak, uzun süre sesli düşündü. Kaybetse bile 300 bin lirayla döneceğini ve geri kalan kısmı tamamlayıp girişimini yine de başlatacağını belirterek içindeki sese güvendi ve "D: Albert Einstein" cevabını verdi.
Ancak yanıtını verdikten hemen sonra Cem Öğretir kritik detayı hatırlattı: Soruda kimin "daha yakın bir tarihte" değil, "daha ileri yaşta" (daha yaşlı) vefat ettiği soruluyordu. Soruyu tarihsel dönem olarak algıladığını fark eden Mertcan Budak, "Aaa! Gittik diyoruz, vallahi gittik!" diyerek kahkaha attı. Doğru cevabın "A: Thomas Edison" çıkmasıyla yarışmaya veda eden 18 yaşındaki genç, enerjisi ve zekasıyla stüdyodan büyük alkış alarak 300 bin liralık ödülle ayrıldı.