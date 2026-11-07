Reşit olduğu gün başvuru formunu doldurup soluğu Kim Milyoner Olmak İster koltuğunda alan Mertcan Budak , zihninin çalışma biçimiyle ve peş peşe yaptığı sıra dışı hesaplamalarla hem sunucu Cem Öğretir'i hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Genç yarışmacının 1 milyon liralık soruda yaşadığı o kritik kırılma anı ise gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu.

Çoğu insanın hayatını zorlaştıran bir engel olarak gördüğü dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 18 yaşındaki bir gencin milyonluk soru yolculuğunda en büyük kozuna dönüştü.

18 yaşına girdiği gün yarışmaya başvuran genç, stüdyoya annesiyle birlikte geldi. | Haberde yer alan görseller atv ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.

Geçtiğimiz ay 18 yaşına giren ve reşit olduğu gün yarışmaya başvuran genç yarışmacı, gelecekte psikiyatr olmak istediğini anlattı. Bu hayalinin arkasında ise kendisinde de bulunan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yatıyor. Beyindeki nörogelişimsel farklılıkları ve ruhsal hastalıkları çözülmesi gereken bir bulmaca gibi gördüğünü söyleyen Budak, ilk sorulardan itibaren hızıyla dikkat çekti.

1. Soru (2.000 TL): Okullardaki coğrafya derslerinde kullanılan fiziki haritalarda hangisi genellikle "mavi" renkle gösterilmez?

A: Dağlar

B: Göller

C: Nehirler

D: Denizler

Mertcan Budak tereddüt etmeden "A: Dağlar" yanıtını vererek yarışmaya hızlı bir başlangıç yaptı. Hemen ardından gelen ikinci soruda da temposunu düşürmedi.