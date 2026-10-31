Kim Milyoner Olmak İster'de Gülfidan Nine 200 bin TL'lik soruyu bildi! Umre hayali için büyük ödülü kazandı
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, başarılı performansıyla geceye damga vurdu. Umreye gitmek istediğini anlatan Gülfidan Nine, 200 bin TL değerindeki 9. soruyu doğru yanıtladı. Büyük sevinç yaşayan yarışmacı, "Umre param çıktı!" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ekim Cumartesi akşamı duygu dolu ve neşeli anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, samimi kişiliği ve umre hayaliyle izleyicilerin dikkatini çekti. Büyük ödüle doğru ilerleyen Gülfidan Nine, başarılı performansıyla stüdyoda heyecanı yükseltti.
Yıllardır Kim Milyoner Olmak İster'i takip ettiğini belirten Gülfidan Coşkun, yarışmacı koltuğuna oturmanın kendisi için büyük bir hayal olduğunu anlattı. Televizyon başında sorulara verdiği yanıtlarla ailesini şaşırttığını söyleyen Coşkun, eşiyle yaşadığı televizyon izleme konusundaki tatlı atışmaları da paylaştı.
"ANNEANNE HER ŞEYİ BİLİYORSUN"
Yarışmaya katılmasında torununun büyük desteği olduğunu ifade eden Gülfidan Nine, torununun kendisine, "anneanne, sen her şeyi biliyorsun. seni oraya yazacağım, kaydedeceğim, git." sözleriyle cesaret verdiğini aktardı.
Ardahan'dan yarışmaya gelen 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, özel yaşamına dair bilgiler de verdi. Evli ve üç çocuk annesi olduğunu belirten Coşkun, evliliğinin ardından bir süre Rize'de yaşadığını, daha sonra Ardahan'a döndüğünü ve burada yaklaşık 20 yıl geçirdiğini söyledi.
Geçmişte çiftçilik yaptığını anlatan Gülfidan Nine, bir dönem kayınvalidesi ve kayınpederiyle ilgilendiğini, şu sıralar ise küçük bahçesi ve tavuklarıyla vakit geçirdiğini dile getirdi. Üç çocuğu ve dört torunu bulunan Coşkun, içten sohbetiyle stüdyoda sıcak bir atmosfer oluşturdu.
Gülfidan Nine'nin yarışmadaki en özel motivasyonu ise umreye gitme hayaliydi. Ödül kazanması durumunda bu hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten Coşkun, "Umre hevesim de var. Umre param çıkarsa..." sözleriyle herkesi gülümsetti.
Bu dileğini paylaşmasının ardından yarışmadaki heyecan daha da arttı. Gülfidan Coşkun, karşısına çıkan soruları doğru yanıtlayarak 2 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL'lik aşamaları geçti. İlk baraj ödülü olan 20 bin TL'ye ulaşan yarışmacı, performansını sürdürerek 100 bin TL değerindeki soruyu da bildi.
9. SORUYU DA BİLDİ!
Başarılı performansıyla 200 bin TL değerindeki 9. soruya kadar yükselen Gülfidan Nine, bu kez tarih bilgisi gerektiren bir soruyla karşılaştı.
Yarışmacıya, "Aristoteles'ten üç yıl süreyle dil, edebiyat, siyaset ve felsefe dersleri alan kimdir?" sorusu yöneltildi.
200 BİNLİK ÖDÜLÜ KAZANDI
Bir süre düşünen Gülfidan Coşkun, yarı yarıya joker hakkını kullanarak seçenekleri ikiye indirdi. Kararını verdikten sonra "Büyük İskender" yanıtını veren Gülfidan Nine, doğru cevabı bilerek 200 bin TL'lik ödülü kazandı.
Cevabın açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Coşkun, mutluluğunu "Umre param çıktı!" sözleriyle dile getirdi. 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, neşeli tavırları, yarışma boyunca sergilediği başarılı performansı ve umre hayaliyle Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz anlarından birine imza attı.