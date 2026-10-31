ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ekim Cumartesi akşamı duygu dolu ve neşeli anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, samimi kişiliği ve umre hayaliyle izleyicilerin dikkatini çekti. Büyük ödüle doğru ilerleyen Gülfidan Nine, başarılı performansıyla stüdyoda heyecanı yükseltti.

Gülfidan Nine Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz anları arasına girdi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Yıllardır Kim Milyoner Olmak İster'i takip ettiğini belirten Gülfidan Coşkun, yarışmacı koltuğuna oturmanın kendisi için büyük bir hayal olduğunu anlattı. Televizyon başında sorulara verdiği yanıtlarla ailesini şaşırttığını söyleyen Coşkun, eşiyle yaşadığı televizyon izleme konusundaki tatlı atışmaları da paylaştı.

"ANNEANNE HER ŞEYİ BİLİYORSUN"

Yarışmaya katılmasında torununun büyük desteği olduğunu ifade eden Gülfidan Nine, torununun kendisine, "anneanne, sen her şeyi biliyorsun. seni oraya yazacağım, kaydedeceğim, git." sözleriyle cesaret verdiğini aktardı.

Gülfidan Coşkun, kazandığı 200 bin TL'nin ardından umre hayaline bir adım daha yaklaştı.

Ardahan'dan yarışmaya gelen 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, özel yaşamına dair bilgiler de verdi. Evli ve üç çocuk annesi olduğunu belirten Coşkun, evliliğinin ardından bir süre Rize'de yaşadığını, daha sonra Ardahan'a döndüğünü ve burada yaklaşık 20 yıl geçirdiğini söyledi.