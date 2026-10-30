atv 'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul , on dokuzuncu bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevdiklerine verdiği sözleri tutmaya çalışan Emir, Uzay'ın sınır tanımaz intikam hırsı yüzünden hayallerinden vazgeçer. Ancak bilmediği şey arkadaşları da artık Uzay'ın hedefindedir ve hepsi tehlikededir. Naz ise Emir'in yeniden hayallerine tutunması için çabalıyordur. Bu defa da Naz'ın vazgeçmeye niyeti yoktur. Her şeyden habersiz ailesi için çabalarken Emir, Sado ve Mert de Emir'den habersiz onun için çabalıyordur. Bilmedikleri şey ise Uzay çoktan onlara tuzaklar kurmuştur.