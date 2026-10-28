7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kenan'ın şok edici hamlesi Leyla'nın aklını karıştırır. Kenan kararını ailesiyle paylaşamadan Adana sokaklarında dedikodular hızla yayılmaya başlar.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Hanzade'nin korktuğu başına gelirken aldığı bir başka kötü haber, Kenan'la evliliğini kurtarmak için onu çaresiz bir mücadeleye sürükler. Hanzade öfkesini Leyla'dan çıkarmak ister ancak beklediğinden çok daha sert bir tepkiyle karşı karşıya kalır.