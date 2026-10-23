Altı Üstü İstanbul’da her şey yeniden alevleniyor: Uzay’dan yıkıcı hamleler!
atv ekranlarının dikkat çeken yapımı Altı Üstü İstanbul, 18. bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Hikmet’in ardından kapanması beklenen hesapların Uzay’ın öfkesiyle yeniden alevlendiği yeni bölümde, dengeler bir kez daha altüst oluyor.
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on sekizinci bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
18. BÖLÜM ÖZETİ
Hikmet'in ardından kapanması beklenen hesaplar, Uzay'ın öfkesiyle yeniden alevlenir. Herkesten tek tek intikam almaya kararlı olan Uzay, yıkıcı hamlelerini ardı ardına sıralar.
Bayram'ın sakladıkları ailesini zorlu bir sınavdan geçirirken, Emir annesinin yanında durmaya çalıştıkça omuzlarındaki yük ağırlaşır.
Fahriye, yıllar sonra iki kızını aynı çatı altında buluşturmanın sevincini yaşarken Naz ve Melek arasındaki hesaplaşma sürer.
Naz'ın yardım etmek için attığı bir adım Emir'le ilişkisini zorlarken Melek'in tepkileri işleri daha da karıştırır. Hasan ise öğrendiği sırrın ağırlığı altında, kardeşi ve gerçekler arasında sıkışır.
Geçmişin izini süren Galip ve Bayram için zaman daralmaktadır. Emir, sevdiklerini ayağa kaldırmak için bütün hayallerini son bir umuda bağlar. Ancak bu umuda tutunurken Uzay'ın hayatını altüst etmek üzere olduğundan habersizdir.
Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00'de atv'de!