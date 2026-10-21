Parti sırasında yaşanan bir felaket tüm aileyi derinden sarsarken Leyla'ya beklenmedik bir yardım eli uzanır. Bu sırada Ceyhun'un Leyla'ya gösterdiği ilgi Adana'da kulaktan kulağa yayılmaya başlar.

Suzi'nin konaktaki varlığı Kenan'ın gittikçe gözüne batmaya başlar. Oğlunu oyalamakta zorlanmaya başlayan Celadet ise Suzi'yi hafife aldığını anlar. Bu sırada geçmişten bir yüz Ceyhun'un kapısını çalar.