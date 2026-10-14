atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam beşinci bölümüyle ekrana geliyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

5. BÖLÜMDEN İPUÇLARI!

Munise'nin Leyla ile birlikte yakalanması ailede şok etkisi yaratırken Celadet zor duruma düşer. Ceyhun'un Leyla'ya yardımlarına devam etmesi Hanzade ile arasındaki gerilimi gittikçe arttırır. Suzi'nin varlığı konak ahalisinin huzurunu kaçırmaya devam ederken Leyla bir türlü aradığı mutluluğa kavuşamıyordur.

Ceyhun ise kendini Leyla'ya affettirmek için büyük bir jestte bulunur. Kenan büyük bir talihsizlikle boğuşurken annesinin farklı bir tarafını görür. Celadet'in ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini fark eden Kenan'ın aklı karışmaya başlar.

Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam atv'de!