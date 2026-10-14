UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ceyhun Leyla'dan vazgeçmiyor! Güneşin Doğduğu Yer 5. bölümden nefes kesen ipuçları

atv'nin TİMSBİ Productions imzalı iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer, merakla beklenen beşinci bölümüyle yarın akşam izleyici karşısına çıkıyor. Ceyhun'un Leyla'dan vazgeçmeyerek attığı sürpriz adım konaktaki tüm dengeleri altüst ederken, Munise'nin yakalanması ailede büyük bir şok dalgası yaratıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ceyhun Leyla'dan vazgeçmiyor! Güneşin Doğduğu Yer 5. bölümden nefes kesen ipuçları

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam beşinci bölümüyle ekrana geliyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

5. BÖLÜMDEN İPUÇLARI!

Munise'nin Leyla ile birlikte yakalanması ailede şok etkisi yaratırken Celadet zor duruma düşer. Ceyhun'un Leyla'ya yardımlarına devam etmesi Hanzade ile arasındaki gerilimi gittikçe arttırır. Suzi'nin varlığı konak ahalisinin huzurunu kaçırmaya devam ederken Leyla bir türlü aradığı mutluluğa kavuşamıyordur.

Ceyhun Leyla'dan vazgeçmiyor! Güneşin Doğduğu Yer 5. bölümden nefes kesen ipuçları-1

Ceyhun ise kendini Leyla'ya affettirmek için büyük bir jestte bulunur. Kenan büyük bir talihsizlikle boğuşurken annesinin farklı bir tarafını görür. Celadet'in ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini fark eden Kenan'ın aklı karışmaya başlar.

Ceyhun Leyla'dan vazgeçmiyor! Güneşin Doğduğu Yer 5. bölümden nefes kesen ipuçları-2

Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam atv'de!

Cannes sokaklarında yoğun ilgi! Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem MIPCOM 2026'ya damga vurdu
SONRAKİ HABER

Rahimcan ve Elçin'den MIPCOM 2026 çıkarması!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler