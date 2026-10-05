A.B.İ.’de Doğan’ın hayatta olduğunun anlaşılması Hancıoğlu ailesinde büyük bir kavuşma yaratırken, Saruhan’la olan amansız mücadeleyi yeni bir boyuta taşıdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

HANCIOĞLU AİLESİNDE BÜYÜK KAVUŞMA

Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlatır.

Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yapar.