Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümde heyecan zirvede: Leyla Adana’da çaresiz kalırken Ceyhun sırların peşine düşüyor!
Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümüyle ekrana geliyor. Adana’da çaresiz kalan Leyla uzanan sürpriz bir yardım eliyle tutunmaya çalışırken, Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki dedikodular savaşı başlatıyor. Ceyhun’un gerçeği öğrenmek için atacağı riskli adım ise tüm dengeleri sarsıyor.
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, 3. bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Adana'da gerilimin ve sırların dozu her geçen dakika artarken, karakterler hayatlarını kökünden değiştirecek kararların eşiğine geliyor. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?
3.BÖLÜM' DE NELER OLACAK?
Oğluna kavuşması kısa süren Leyla kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz.
Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır. Bu sırada Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltir.
Evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise kocasının geçmişiyle savaşmaktadır.
Hanzade, Kenan'ın Leyla'yla olan geçmişinin gölgesinden kurtulabilecek mi? Ceyhun'un kendi içgüdüsü ile duydukları arasındaki tezatlık onu riskli bir hamle yapmaya iter.
Gerçeği öğrenmek için yaptıkları hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir.
Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle 1 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de atv'de!
A.B.İ.'de Doğan Leyla'nın gizli sırrını çözüyor
A.B.İ.'de amansız hesaplaşma başladı!