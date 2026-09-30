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Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümde heyecan zirvede: Leyla Adana’da çaresiz kalırken Ceyhun sırların peşine düşüyor!

Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümüyle ekrana geliyor. Adana’da çaresiz kalan Leyla uzanan sürpriz bir yardım eliyle tutunmaya çalışırken, Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki dedikodular savaşı başlatıyor. Ceyhun’un gerçeği öğrenmek için atacağı riskli adım ise tüm dengeleri sarsıyor.

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Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümde heyecan zirvede: Leyla Adana’da çaresiz kalırken Ceyhun sırların peşine düşüyor!

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, 3. bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Adana'da gerilimin ve sırların dozu her geçen dakika artarken, karakterler hayatlarını kökünden değiştirecek kararların eşiğine geliyor. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?

3.BÖLÜM' DE NELER OLACAK?

Oğluna kavuşması kısa süren Leyla kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz.

Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümde heyecan zirvede: Leyla Adana’da çaresiz kalırken Ceyhun sırların peşine düşüyor!-2

Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır. Bu sırada Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltir.

Video Oynatma İkonu Güneşin Doğduğu Yer 3. bölüm fragmanı

Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümde heyecan zirvede: Leyla Adana’da çaresiz kalırken Ceyhun sırların peşine düşüyor!-3

Evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise kocasının geçmişiyle savaşmaktadır.

Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümde heyecan zirvede: Leyla Adana’da çaresiz kalırken Ceyhun sırların peşine düşüyor!-4

Hanzade, Kenan'ın Leyla'yla olan geçmişinin gölgesinden kurtulabilecek mi? Ceyhun'un kendi içgüdüsü ile duydukları arasındaki tezatlık onu riskli bir hamle yapmaya iter.

Video Oynatma İkonu Güneşin Doğduğu Yer 3. bölüm 2. fragmanı

Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümde heyecan zirvede: Leyla Adana’da çaresiz kalırken Ceyhun sırların peşine düşüyor!-5

Gerçeği öğrenmek için yaptıkları hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir.

Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümde heyecan zirvede: Leyla Adana’da çaresiz kalırken Ceyhun sırların peşine düşüyor!-6

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle 1 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de atv'de!

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