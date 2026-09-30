Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, 3. bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Adana'da gerilimin ve sırların dozu her geçen dakika artarken, karakterler hayatlarını kökünden değiştirecek kararların eşiğine geliyor. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?

3.BÖLÜM' DE NELER OLACAK?

Oğluna kavuşması kısa süren Leyla kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz.