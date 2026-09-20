Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü
atv’nin Tarsus’ta çekilen iddialı dizisi Mercan Köşk ekibi, yoğun çekim temposuna halı saha maçıyla keyifli bir ara verdi. Kubilay Aka, Halil Babür ve Bertan Asllani sahanın tozunu attırırken; Hafsanur Sancaktutan ve Merve Şeyma Zengin tezahüratlarıyla tribünleri inletti. Dizinin yayınlanan son bölümünde ise mezar açtırma sahnesi nefesleri kesti.
Tarsus'ta çekimleri devam eden atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk, set dışındaki eğlenceli anlarıyla da adından söz ettiriyor.
YEŞİL SAHADA TER DÖKTÜLER
Dizinin oyuncuları ve teknik ekibi, yoğun çekim temposuna futbol maçıyla keyifli bir mola verdi. Çeşitli turnuvalarda forma giyen ve futbola olan ilgisiyle bilinen Kubilay Aka, bu kez rol arkadaşları Halil Babür, Bertan Asllani, Can Bartu Aslan ve Taha Baran Özbek ile birlikte yeşil sahada ter döktü. Oyunculara dizinin teknik ekibinden isimlerin de katılmasıyla iki dişli takım oluşturuldu.Mercan Köşk ekibinden futbol molası
TRİBÜNDE YILDIZ DESTEĞİ
Sahadaki çekişmeli mücadele kadar tribündeki coşku da dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin ve Selin Köseoğlu, tezahüratlarıyla arkadaşlarına destek olarak maçın heyecanını artırdı. Hem saha içindeki hem de tribündeki renkli kareler, ekibin set dışındaki sıkı dostluğunu ve uyumunu gözler önüne serdi.
ŞÜPHELERİ GÜÇLENEN ESVED GERÇEĞİ
Mercan Köşk, dün akşam atv'de yayınlanan 3. bölümüyle heyecanı yükseltti. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünde Cemre'nin Asil'in geçmişine dair cevap arayışı onu Toprak'a biraz daha yaklaştırırken, Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri güçlenen Esved gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçti.Mercan Köşk 4. Bölüm Fragmanı
İKİ AİLE ARASINDAKİ HESAPLAŞMA
Cemre'yi Esved'den korumaya çalışan Aras ise bir yandan da sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemeye çalıştı. Bölüm boyunca giderek yakınlaşan Aras ve Cemre arasındaki duygular dikkat çekerken, Esved'in Toprak'ın mezarını açtırması iki aile arasındaki hesaplaşmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.
3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Esved'in adamları tarafından kaçırılan Cemre'nin yardımına Aras yetişti. Esved'in karşısına çıkmaktan çekinmeyen Cemre geri adım atmazken, Aras da Cemre'yi koruması altına aldığını açıkça ortaya koyarak Esved'e karşı tavrını belli etti. Asil'in geçmişine dair sorularının peşini bırakmayan Cemre için tüm işaretler giderek Toprak'ı gösterirken, onun gerçeğe ulaşma konusundaki kararlılığı Aras'ın üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
ARAS VE CEMRE ARASINDAKİ DUYGUSAL YAKINLIK
Bir yandan Cemre'yi Esved'in hedefinden uzak tutmaya çalışan Aras, diğer yandan sakladığı gerçeklerin açığa çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Tüm bu gerilimin ortasında Aras ve Cemre arasındaki duygusal yakınlık da giderek belirginleşti. Toprak hakkında cevabını bulamadığı soruların ağırlığı altında kalan Cemre'nin duygularına hakim olamadığı anlarda Aras'ın ona destek olması, ikili arasındaki mesafeyi biraz daha azalttı.
İKİLİ ARASINDAKİ BÜYÜK SIR
Eslem ve Selçuk'un herkesten gizli buluşmasıyla ikili arasındaki büyük sır da ortaya çıktı. Eslem, bebeğinin babası Selçuk'la yüzleşirken aralarında yaşanan konuşma, geçmişte yaşananlara dair yeni detayları da beraberinde getirdi. Gülcan'ın tesadüfen Mert'ten yardım alması ise Behiye'yi çileden çıkardı. İkili arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Behiye'nin tepkisi, Hozan Konağı'ndaki tansiyonu daha da yükseltti.
MEZARDAN ALINAN DNA ÖRNEĞİ
Toprak'ın gerçekten öldüğüne inanmayan Esved ise şüphelerine son vermek için Toprak'ın mezarını açtırdı. Mezardan alınan DNA örneğini incelemeye gönderen Esved'in bu hamlesi, yıllardır saklanan gerçeklerin açığa çıkma ihtimalini güçlendirdi. Bölümün finaline ise Esved'in Aras, Cemre, Suna ve Selçuk'u limanda bir araya getirmesi damga vurdu.
GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARACAK RAPOR
Toprak'ın mezarından alınan DNA örneğinin sonucunu herkesin karşısında açıklamaya hazırlanan Esved, Toprak'ın gerçekten ölüp ölmediğini ortaya çıkaracak raporu okumaya başladı. Raporda yazan gerçeğin Mercandağ ve Hozan ailelerinde neleri değiştireceği ise yeni bölüme dair merakı artırdı.
HER CUMARTESİ ATV'DE!
Yoğun temposu ve güçlü kadrosuyla ekrana gelen 'Mercan Köşk', her cumartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.