ŞÜPHELERİ GÜÇLENEN ESVED GERÇEĞİ Mercan Köşk, dün akşam atv'de yayınlanan 3. bölümüyle heyecanı yükseltti. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünde Cemre'nin Asil'in geçmişine dair cevap arayışı onu Toprak'a biraz daha yaklaştırırken, Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri güçlenen Esved gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçti. Mercan Köşk 4. Bölüm Fragmanı

İKİ AİLE ARASINDAKİ HESAPLAŞMA Cemre'yi Esved'den korumaya çalışan Aras ise bir yandan da sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemeye çalıştı. Bölüm boyunca giderek yakınlaşan Aras ve Cemre arasındaki duygular dikkat çekerken, Esved'in Toprak'ın mezarını açtırması iki aile arasındaki hesaplaşmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Esved'in adamları tarafından kaçırılan Cemre'nin yardımına Aras yetişti. Esved'in karşısına çıkmaktan çekinmeyen Cemre geri adım atmazken, Aras da Cemre'yi koruması altına aldığını açıkça ortaya koyarak Esved'e karşı tavrını belli etti. Asil'in geçmişine dair sorularının peşini bırakmayan Cemre için tüm işaretler giderek Toprak'ı gösterirken, onun gerçeğe ulaşma konusundaki kararlılığı Aras'ın üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

ARAS VE CEMRE ARASINDAKİ DUYGUSAL YAKINLIK Bir yandan Cemre'yi Esved'in hedefinden uzak tutmaya çalışan Aras, diğer yandan sakladığı gerçeklerin açığa çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Tüm bu gerilimin ortasında Aras ve Cemre arasındaki duygusal yakınlık da giderek belirginleşti. Toprak hakkında cevabını bulamadığı soruların ağırlığı altında kalan Cemre'nin duygularına hakim olamadığı anlarda Aras'ın ona destek olması, ikili arasındaki mesafeyi biraz daha azalttı.