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Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü

atv’nin Tarsus’ta çekilen iddialı dizisi Mercan Köşk ekibi, yoğun çekim temposuna halı saha maçıyla keyifli bir ara verdi. Kubilay Aka, Halil Babür ve Bertan Asllani sahanın tozunu attırırken; Hafsanur Sancaktutan ve Merve Şeyma Zengin tezahüratlarıyla tribünleri inletti. Dizinin yayınlanan son bölümünde ise mezar açtırma sahnesi nefesleri kesti.

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Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü

Tarsus'ta çekimleri devam eden atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk, set dışındaki eğlenceli anlarıyla da adından söz ettiriyor.

Mercan Köşk ekibi yeşil sahada ter döktü. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve atv'den alınmıştır.)Mercan Köşk ekibi yeşil sahada ter döktü. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve atv'den alınmıştır.)

YEŞİL SAHADA TER DÖKTÜLER

Dizinin oyuncuları ve teknik ekibi, yoğun çekim temposuna futbol maçıyla keyifli bir mola verdi. Çeşitli turnuvalarda forma giyen ve futbola olan ilgisiyle bilinen Kubilay Aka, bu kez rol arkadaşları Halil Babür, Bertan Asllani, Can Bartu Aslan ve Taha Baran Özbek ile birlikte yeşil sahada ter döktü. Oyunculara dizinin teknik ekibinden isimlerin de katılmasıyla iki dişli takım oluşturuldu.

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk ekibinden futbol molası

Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü-3

TRİBÜNDE YILDIZ DESTEĞİ

Sahadaki çekişmeli mücadele kadar tribündeki coşku da dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin ve Selin Köseoğlu, tezahüratlarıyla arkadaşlarına destek olarak maçın heyecanını artırdı. Hem saha içindeki hem de tribündeki renkli kareler, ekibin set dışındaki sıkı dostluğunu ve uyumunu gözler önüne serdi.

Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü-4

ŞÜPHELERİ GÜÇLENEN ESVED GERÇEĞİ

Mercan Köşk, dün akşam atv'de yayınlanan 3. bölümüyle heyecanı yükseltti. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünde Cemre'nin Asil'in geçmişine dair cevap arayışı onu Toprak'a biraz daha yaklaştırırken, Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri güçlenen Esved gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçti.

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk 4. Bölüm Fragmanı

Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü-5

İKİ AİLE ARASINDAKİ HESAPLAŞMA

Cemre'yi Esved'den korumaya çalışan Aras ise bir yandan da sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemeye çalıştı. Bölüm boyunca giderek yakınlaşan Aras ve Cemre arasındaki duygular dikkat çekerken, Esved'in Toprak'ın mezarını açtırması iki aile arasındaki hesaplaşmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü-6

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esved'in adamları tarafından kaçırılan Cemre'nin yardımına Aras yetişti. Esved'in karşısına çıkmaktan çekinmeyen Cemre geri adım atmazken, Aras da Cemre'yi koruması altına aldığını açıkça ortaya koyarak Esved'e karşı tavrını belli etti. Asil'in geçmişine dair sorularının peşini bırakmayan Cemre için tüm işaretler giderek Toprak'ı gösterirken, onun gerçeğe ulaşma konusundaki kararlılığı Aras'ın üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü-7

ARAS VE CEMRE ARASINDAKİ DUYGUSAL YAKINLIK

Bir yandan Cemre'yi Esved'in hedefinden uzak tutmaya çalışan Aras, diğer yandan sakladığı gerçeklerin açığa çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Tüm bu gerilimin ortasında Aras ve Cemre arasındaki duygusal yakınlık da giderek belirginleşti. Toprak hakkında cevabını bulamadığı soruların ağırlığı altında kalan Cemre'nin duygularına hakim olamadığı anlarda Aras'ın ona destek olması, ikili arasındaki mesafeyi biraz daha azalttı.

Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü-8

İKİLİ ARASINDAKİ BÜYÜK SIR

Eslem ve Selçuk'un herkesten gizli buluşmasıyla ikili arasındaki büyük sır da ortaya çıktı. Eslem, bebeğinin babası Selçuk'la yüzleşirken aralarında yaşanan konuşma, geçmişte yaşananlara dair yeni detayları da beraberinde getirdi. Gülcan'ın tesadüfen Mert'ten yardım alması ise Behiye'yi çileden çıkardı. İkili arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Behiye'nin tepkisi, Hozan Konağı'ndaki tansiyonu daha da yükseltti.

Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü-9

MEZARDAN ALINAN DNA ÖRNEĞİ

Toprak'ın gerçekten öldüğüne inanmayan Esved ise şüphelerine son vermek için Toprak'ın mezarını açtırdı. Mezardan alınan DNA örneğini incelemeye gönderen Esved'in bu hamlesi, yıllardır saklanan gerçeklerin açığa çıkma ihtimalini güçlendirdi. Bölümün finaline ise Esved'in Aras, Cemre, Suna ve Selçuk'u limanda bir araya getirmesi damga vurdu.

Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü-10

GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARACAK RAPOR

Toprak'ın mezarından alınan DNA örneğinin sonucunu herkesin karşısında açıklamaya hazırlanan Esved, Toprak'ın gerçekten ölüp ölmediğini ortaya çıkaracak raporu okumaya başladı. Raporda yazan gerçeğin Mercandağ ve Hozan ailelerinde neleri değiştireceği ise yeni bölüme dair merakı artırdı.

Mercan Köşk setinde yeşil saha molası: Yıldız isimler tribünü yıktı! Mezar açıldı DNA raporu bomba gibi düştü-11

HER CUMARTESİ ATV'DE!

Yoğun temposu ve güçlü kadrosuyla ekrana gelen 'Mercan Köşk', her cumartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

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