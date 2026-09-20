Ünlü tarihçiden Aşk ve Taht'a büyük övgü! Anadolu Selçuklularının altın çağı ekrana taşındı: Türk televizyonlarında bir ilk
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, atv’nin iddialı yapımı ‘Aşk ve Taht’ dizisini değerlendirdi. Anadolu Selçuklu Devleti’nin ihtişamlı dönemini ve Mahperi Hunat Hatun’un sürükleyici hikayesini anlatan projeye tam not veren Afyoncu, karakter için "Hürrem ve Kösem Sultan'ın bir karışımıdır" ifadelerini kullanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve ünlü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, atv ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı iddialı yapım 'Aşk ve Taht' dizisini değerlendirdi.
TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK
Selçuklu Devleti'nin en görkemli dönemini, taht mücadelelerini ve dönemin en güçlü kadın figürü Mahperi Hunat Hatun'un (Evlenmeden önceki adıyla Destina) hikayesini ekrana taşıyan dizinin Türk televizyon tarihinde bir 'ilk' olduğuna dikkat çeken Afyoncu, projenin tarihi önemine ve yapım kalitesine vurgu yaptı.Erhan Afyoncu'dan Aşk ve Taht'a dev övgü
EN GÜÇLÜ KADIN FİGÜRÜ
Dizide, Kalonoros Prensesi Destina iken Selçuklu sarayına giren ve zamanla devletin kaderine yön veren en güçlü kadın figürüne dönüşen Mahperi Hunat Hatun'un hikayesi büyük bir yer tutuyor.
"HÜRREM VE KÖSEM SULTAN'IN BİR KARIŞIMIDIR"
Siyasi bir evlilik olarak başlayan ancak zamanla devasa bir aşka dönüşen bu yolculuğun başkahramanı için çarpıcı bir benzetme yapan Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "O, döneminin en önemli ve güçlü kadın karakteridir. Birçok siyasi organizasyonun ve devlet aklının tam merkezindedir. Mahperi Hunat Hatun, aslında Osmanlı dönemindeki Kösem Sultan ve Hürrem Sultan karakterinin bir karışımıdır. Oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahta çıkmasında uzun süre rol oynamış, devlette son derece etkili bir aktör haline gelmiştir." dedi.
ANADOLU SELÇUKLULARI'NIN ALTIN ÇAĞI
Dizinin ana eksenini oluşturan Sultan Alaeddin Keykubat döneminin Selçuklular için askeri, ekonomik ve kültürel açıdan en parlak dönem (Osmanlı'daki Kanuni Sultan Süleyman dönemi gibi) olduğunu belirten Afyoncu, devletin bu dönemde denizlere ulaştığını, donanmanın güçlendiğini, zenginlik ve ihtişamın zirveye çıktığını vurguladı.
ÇETİN İKTİDAR MÜCADELELERİ
Sultan Alaeddin'in çetin iktidar mücadelelerinden galip çıkarak Selçuklu tahtına oturmasının, tarihin en ilginç ve güçlü liderlik hikayelerinden biri olduğunu belirtti.
"BUGÜNKÜ DEVLETİMİZİN ANADOLU'DAKİ BAŞLANGICI BU DEVLETTİR"
Seyircinin 'Aşk ve Taht'ı neden izlemesi gerektiğine dair önemli mesajlar veren Prof. Dr. Afyoncu, Anadolu Selçukluların günümüz Türkiye'sinin temeli olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim bugünkü devletimizin Anadolu'daki başlangıcı Anadolu Selçuklularıdır. Bu devlet gelişerek Osmanlı olmuş, ardından Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Aynı zamanda bugünkü bizlerin dedelerinin, Oğuzların ve Kıpçakların Anadolu'ya gelmeye devam ettikleri ve devletleştikleri muazzam bir harmanlanma dönemidir."
HER ÇARŞAMBA ATV'DE
Görkemli dünyası, dev prodüksiyonu ve sürükleyici hikâyesiyle aşk ve Taht, her çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!