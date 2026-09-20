Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Taht'a ilişkin açıklamalar "HÜRREM VE KÖSEM SULTAN'IN BİR KARIŞIMIDIR" Siyasi bir evlilik olarak başlayan ancak zamanla devasa bir aşka dönüşen bu yolculuğun başkahramanı için çarpıcı bir benzetme yapan Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "O, döneminin en önemli ve güçlü kadın karakteridir. Birçok siyasi organizasyonun ve devlet aklının tam merkezindedir. Mahperi Hunat Hatun, aslında Osmanlı dönemindeki Kösem Sultan ve Hürrem Sultan karakterinin bir karışımıdır. Oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahta çıkmasında uzun süre rol oynamış, devlette son derece etkili bir aktör haline gelmiştir." dedi.

ANADOLU SELÇUKLULARI'NIN ALTIN ÇAĞI Dizinin ana eksenini oluşturan Sultan Alaeddin Keykubat döneminin Selçuklular için askeri, ekonomik ve kültürel açıdan en parlak dönem (Osmanlı'daki Kanuni Sultan Süleyman dönemi gibi) olduğunu belirten Afyoncu, devletin bu dönemde denizlere ulaştığını, donanmanın güçlendiğini, zenginlik ve ihtişamın zirveye çıktığını vurguladı.

ÇETİN İKTİDAR MÜCADELELERİ Sultan Alaeddin'in çetin iktidar mücadelelerinden galip çıkarak Selçuklu tahtına oturmasının, tarihin en ilginç ve güçlü liderlik hikayelerinden biri olduğunu belirtti.