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atv'nin sevilen 4 dizisi Bulgaristan'da yayınlanacak: Küresel başarıya bir yenisi daha eklendi

atv Distribution, Nova TV ile imzaladığı dev anlaşmayla Türk dizisi rüzgarını Bulgaristan'da estirmeye hazırlanıyor. "Bir Gece Masalı", "Safir", "Bir Küçük Gün Işığı" ve "Kalp Yarası" gibi izlenme rekorları kıran dört iddialı yapım, artık Bulgar izleyicisiyle buluşacak.

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atv'nin sevilen 4 dizisi Bulgaristan'da yayınlanacak: Küresel başarıya bir yenisi daha eklendi

Nova TV ile yapılan anlaşma kapsamında, atv Distribution kataloğunda yer alan ve büyük ilgi gören dört Türk dizisi; Bir Gece Masalı (The Nightfall), Safir, Bir Küçük Gün Işığı (A Little Sunshine) ve Kalp Yarası (Wounded Heart) Bulgaristan'da yayınlanmak üzere lisanslandı.

Bir Gece Masalı dizisinin bölümünden bir kare (Fotoğraflar atv'den alınmıştır.)Bir Gece Masalı dizisinin bölümünden bir kare (Fotoğraflar atv'den alınmıştır.)

DÖRT DİZİYE BULGARİSTAN YAYIN LİSANSI

atv'nin güçlü hikayeleri, etkileyici karakterleri ve yüksek prodüksiyon kaliteleriyle öne çıkan bu yapımları, Bulgar izleyicilerle buluşacak.

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nin afişiatv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nin afişi

TÜRK İÇERİKLERİ ADINI DÜNYAYA DUYURUYOR

Söz konusu satış anlaşması, bölgede Türk dizilerine olan talebin devam ettiğini bir kez daha ortaya koyarken, ATV Distribution'ın uluslararası yayıncılar için kaliteli içerik sağlayıcısı konumunu da pekiştiriyor.

  • atv'nin son dönemdeki en başarılı yapımlarından biri olan Bir Gece Masalı, duygusal anlatımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.
  • Safir, Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen yapısıyla, etkileyici aşk hikayesi ve büyüleyici görselliği sayesinde dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
  • Bir Küçük Gün Işığı, dayanıklılık, aile bağları ve beklenmedik ilişkiler üzerine kurulu dokunaklı hikayesiyle dikkat çekerken, Kalp Yarası ise aşk, ihanet ve kefaret temalarını işleyen güçlü anlatımıyla uluslararası pazarlarda ilgi görmeye devam ediyor.

Bu yeni satış anlaşması, ATV Distribution'ın Türk içeriklerini dünyanın dört bir yanındaki yayıncılarla buluşturma ve zengin drama portföyünün küresel erişimini artırma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

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Meryem Yurt
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