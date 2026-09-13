Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? 13 Eylül atv yayın akışında ne var, yeni bölüm ne zaman?
Pazar akşamlarının sevilen bilgi yarışması için gözler atv’nin yeni program duyurusunda. İzleyiciler bir yandan güncel yayın akışını incelerken diğer yandan Milyoner’in ekrana dönüş tarihini araştırıyor.
Kim Milyoner Olmak İster? bugün atv ekranlarında yer almıyor. 13 Eylül Pazar günü yayınlanan akışta, yarışmanın 20.00 kuşağındaki yerini A.B.İ.'nin 19. bölümü aldı.
YAYIN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA YOK
Programın bu akşam neden yayınlanmadığına ilişkin atv tarafından net bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın yayın gününün veya saatinin kalıcı olarak değiştirildiğini gösteren güncel bir duyuru bulunmuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in resmi sayfasında yer almaya devam etmesi nedeniyle bu durumun geçici bir yayın akışı düzenlemesi olması bekleniyor.
YENİ BÖLÜMÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL
Yarışmanın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise henüz belli değil. Gün ve saat değişikliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde yayın programının netleşmesi bekleniyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)