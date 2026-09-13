YAYIN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Programın bu akşam neden yayınlanmadığına ilişkin atv tarafından net bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın yayın gününün veya saatinin kalıcı olarak değiştirildiğini gösteren güncel bir duyuru bulunmuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in resmi sayfasında yer almaya devam etmesi nedeniyle bu durumun geçici bir yayın akışı düzenlemesi olması bekleniyor.