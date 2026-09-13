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Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? 13 Eylül atv yayın akışında ne var, yeni bölüm ne zaman?

Pazar akşamlarının sevilen bilgi yarışması için gözler atv’nin yeni program duyurusunda. İzleyiciler bir yandan güncel yayın akışını incelerken diğer yandan Milyoner’in ekrana dönüş tarihini araştırıyor.

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Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? 13 Eylül atv yayın akışında ne var, yeni bölüm ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster? bugün atv ekranlarında yer almıyor. 13 Eylül Pazar günü yayınlanan akışta, yarışmanın 20.00 kuşağındaki yerini A.B.İ.'nin 19. bölümü aldı.

Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? 13 Eylül atv yayın akışında ne var, yeni bölüm ne zaman?-2

YAYIN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Programın bu akşam neden yayınlanmadığına ilişkin atv tarafından net bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın yayın gününün veya saatinin kalıcı olarak değiştirildiğini gösteren güncel bir duyuru bulunmuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in resmi sayfasında yer almaya devam etmesi nedeniyle bu durumun geçici bir yayın akışı düzenlemesi olması bekleniyor.

Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? 13 Eylül atv yayın akışında ne var, yeni bölüm ne zaman?-3

YENİ BÖLÜMÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Yarışmanın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise henüz belli değil. Gün ve saat değişikliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde yayın programının netleşmesi bekleniyor.

Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? 13 Eylül atv yayın akışında ne var, yeni bölüm ne zaman?-4

13 EYLÜL PAZAR
atv'nin yayın akışı şöyle:
06.00
Bir Gece Masalı
07.30
atv'de Hafta Sonu
10.00
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20
Dizi TV
12.10
Altı Üstü İstanbul
13. Bölüm
16.00
Aşk ve Taht
1. Bölüm
19.00
atv Ana Haber
20.00
A.B.İ.
19. Bölüm
23.30
Aşk ve Taht
1. Bölüm
02.20
Altı Üstü İstanbul
13. Bölüm
05.00
Bir Gece Masalı

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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