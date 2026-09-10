Yapımcılığını FARO ve Sinehane'nin üstlendiği 'Mercan Köşk', ekrana gelen ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan atv ekranlarının yeni dizisi "Mercan Köşk", YouTube'da kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti.

Portakallar arasından yükselen tutkulu bir aşk ve intikam hikayesi...

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı; güçlü hikâyesi, her karakterin arkasındaki gizli hesapları ve sürükleyici anlatımıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçerek dijitalde de büyük bir başarıya imza attı.