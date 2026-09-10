CANLI YAYIN
Geri

Mercan Köşk'ün ilk bölümü YouTube'da 6 milyon izlenmeyi geçti! Portakal bahçeleri alev aldı, Elif ve Çınar tehlikede

İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan atv ekranlarının yeni dizisi “Mercan Köşk”, YouTube’da kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mercan Köşk'ün ilk bölümü YouTube'da 6 milyon izlenmeyi geçti! Portakal bahçeleri alev aldı, Elif ve Çınar tehlikede

Yapımcılığını FARO ve Sinehane'nin üstlendiği 'Mercan Köşk', ekrana gelen ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan atv ekranlarının yeni dizisi "Mercan Köşk", YouTube'da kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti.

Mercan Köşk'ün ilk bölümü YouTube'da 6 milyon izlenmeyi geçti! Portakal bahçeleri alev aldı, Elif ve Çınar tehlikede-2

Portakallar arasından yükselen tutkulu bir aşk ve intikam hikayesi...

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı; güçlü hikâyesi, her karakterin arkasındaki gizli hesapları ve sürükleyici anlatımıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçerek dijitalde de büyük bir başarıya imza attı.

Mercan Köşk'ün ilk bölümü YouTube'da 6 milyon izlenmeyi geçti! Portakal bahçeleri alev aldı, Elif ve Çınar tehlikede-3

MERCAN KÖŞK RÜZGARI

İlk bölümün ardından sosyal medyada da Mercan Köşk rüzgarı esti. İzleyiciler, bölüm boyunca yaşanan gelişmeleri ve karakterlerin karmaşık ilişkilerini yorumlarıyla gündeme taşırken, diziye yönelik beğeni ve övgü dolu paylaşımlar dikkat çekti.

Mercan Köşk'ün ilk bölümü YouTube'da 6 milyon izlenmeyi geçti! Portakal bahçeleri alev aldı, Elif ve Çınar tehlikede-4

Özellikle hikâyenin merak uyandıran yapısı, karakterler arasındaki gerilim, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Mercan Köşk'ün ilk bölümü YouTube'da 6 milyon izlenmeyi geçti! Portakal bahçeleri alev aldı, Elif ve Çınar tehlikede-5

MERCAN KÖŞK'TEN İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk'te korkutan yangın!

PORTAKAL BAHÇELERİ ALEVLER İÇİNDE!

'Mercan Köşk'ün yeni bölüm tanıtımında Aras'ın babasından yadigar portakal bahçelerinin alevlere teslim olması dikkat çekerken, iki düşman ailenin torunları Elif ve Çınar'ın yangının ortasında kalması Mercandağ ve Hozan ailelerini büyük bir korkuya sürüklüyor.

Mercan Köşk'ün ilk bölümü YouTube'da 6 milyon izlenmeyi geçti! Portakal bahçeleri alev aldı, Elif ve Çınar tehlikede-6

Yeni tanıtımda portakal bahçelerinde çıkan yangın iki aileyi bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Alevlerin arasında Elif ve Çınar'ın olduğunun anlaşılmasıyla öfkenin yerini büyük bir endişe alıyor.

Mercan Köşk, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de.

atv 33. yaşını kutluyor: Yeni sezonda unutulmaz yapımlar! Mercan Köşk, Aşk ve Taht ve Güneşin Doğduğu Yer ekranda
SONRAKİ HABER

atv 33 yaşında: Yeni sezonda iddialı diziler
Sude Kuş
Sude Kuş Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler