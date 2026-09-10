Kenan'ın Leyla uğruna ailesinden uzaklaşmasını kabullenmeyen Celadet, oğlunu yeniden Adana'ya ve ailesine döndürmek için kendi düzenini kurar. Ailesini bir arada tutmak adına sınırları zorlamaktan çekinmeyen Celadet'in attığı adımlar, Kozan ailesinin yıllar boyunca taşıyacağı sırların da temelini oluşturacaktır.

İHSAN KOZAN, İÇİNDEKİ ACIYI NEŞEYLE GİZLİYOR

İhsan Kozan (Muharrem Türkseven), ailenin büyük oğlu olmasına rağmen işlerin başına hiç geçmemiştir. Neşeli ve komik görüntüsünün ardında kimseye açamadığı derin bir acı taşıyan İhsan, konak içinde dedesi Heybet'i tek dizginleyebilen kişidir. Peki İhsan'ın bu sırrı, bir gün ailesinin karşısına nasıl çıkacaktır?