Kırmızı takım balık menüsünde dokunulmazlığı aldı! Bahar Cansu'yu eleme potasına gönderdi
MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme heyecanı yaşandı. Balık yemekleri konseptiyle oynanan dokunulmazlık mücadelesini kırmızı takım kazanırken, mavi takım eleme potasına iki yarışmacı gönderdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar, Cansu’nun ismini vererek ilk eleme adayını belirledi. Takım oylamasında ise ikinci aday Nilay oldu.
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk eleme adayları belli oldu. 8 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için balık yemekleri konseptinde hünerlerini sergiledi. Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmesinin ardından gecenin kazananı kırmızı takım oldu.
DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM KAZANDI
Haftanın ilk takım oyununda yarışmacıların karşısına zorlu bir balık menüsü çıktı. 45 dakikalık sürede hazırlanan balık çorbası, levrek marin, palamut pilaki, kalamar tava, karides güveç, hamsi tava, kırlangıç buğulama, kofana ızgara ve sardalya balık ekmek şeflerin beğenisine sunuldu.
Süre sonunda tabakları değerlendiren şefler, dokunulmazlığı kırmızı takımın kazandığını açıkladı. Böylece gecenin devamında mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden tezgah başına geçti.
BAHAR DOKUNULMAZLIĞI KAPTI
Takım oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Yarışmacılardan bu kez helva-i hakani hazırlamaları istendi ve bunun için 30 dakika süre verildi.
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Cansu ve Bahar finale kalan iki isim oldu. Final mücadelesinin kazananı ise Bahar oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak önemli bir avantaj elde eden Bahar, eleme potasına göndereceği yarışmacıyı seçme hakkını da kazandı.
BAHAR'IN SEÇİMİ CANSU OLDU
Bahar, eleme adayı olarak Cansu'nun ismini verdi. Böylece Cansu, haftanın ilk eleme adayı olarak potaya girdi. Gecenin son aşamasında ise mavi takım yarışmacıları ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Oylamada en fazla oyu alan isim Nilay oldu.
Böylece MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme potasında Cansu ve Nilay yer aldı. MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sürerken gözler, Cansu ve Nilay'ın mücadele edeceği eleme gecesine çevrildi.