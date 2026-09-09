Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Cansu ve Bahar finale kalan iki isim oldu. Final mücadelesinin kazananı ise Bahar oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak önemli bir avantaj elde eden Bahar, eleme potasına göndereceği yarışmacıyı seçme hakkını da kazandı.

Takım oylamasında ise ikinci eleme adayı belli oldu.

BAHAR'IN SEÇİMİ CANSU OLDU

Bahar, eleme adayı olarak Cansu'nun ismini verdi. Böylece Cansu, haftanın ilk eleme adayı olarak potaya girdi. Gecenin son aşamasında ise mavi takım yarışmacıları ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Oylamada en fazla oyu alan isim Nilay oldu.

Böylece MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme potasında Cansu ve Nilay yer aldı. MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sürerken gözler, Cansu ve Nilay'ın mücadele edeceği eleme gecesine çevrildi.

1. İlk dokunulmazlık Kazanan takım Kırmızı takım kazandı. kazandı. 2. Bireysel dokunulmazlık Dokunulmazlığı alan Bahar oldu. oldu. 3. Bahar'ın seçimi Eleme adayı Cansu oldu. oldu. 4. İkinci eleme adayı Oylama sonucu Nilay oldu. oldu. 5. Haftanın ilk eleme adayları Cansu Nilay