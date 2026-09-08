KYN Yapım imzasıyla atv ekranlarında yayınlanacak dizide hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çekimler öncesi hazırlıklarını sürdüren "Hamal"ın oyuncuları, Çengelköy Chacha Balık'ta gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi. Tüm oyuncu kadrosunun katıldığı provada ekip, senaryo üzerinden karakterleri ve sahneleri birlikte değerlendirdi. İlk kez toplu olarak bir araya gelen oyuncuların uyumu ve enerjisi dikkat çekti.

HAMAL DİZİSİ SETE ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği "Hamal", uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.