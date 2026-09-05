Milyoner'de 100 bin TL'ye kadar yükseldi!

Yarışmanın ilerleyen bölümünde 100 bin TL değerindeki soruda kritik bir karar vermek zorunda kalan Zırhlıoğlu, sahip olduğu ödülü riske atmak istemedi. Kanada'daki yaşam deneyiminin de etkisiyle doğru cevabı tahmin etmesine rağmen yarışmadan çekilmeyi seçen Zırhlıoğlu, programdan 100 bin TL'yle ayrıldı. Yarışmadan ayrıldıktan sonra verdiği cevap ise doğru tahminde bulunduğunu ortaya koydu.

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. (Görsel: Atv)

HUKUK EĞİTİMİ TÜRKİYE'DE BAŞLADI, ABD'DE DEVAM ETTİ

1985 yılında Adana'da doğan Ersoy Zırhlıoğlu, hukuk eğitiminin ardından akademik kariyerini yurt dışında sürdürdü. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Zırhlıoğlu, avukatlık stajının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimine devam etti.

Kendisini tanıtırken eğitim sürecinden bahseden Zırhlıoğlu, "1985 Adana doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. Avukatlık stajımı yapmamın akabinde tam burs ile Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans, akabinde Arizona Üniversitesi'nde yine tam burs ile doktoramı tamamladım" ifadelerini kullandı.

Avukat Ersoy Zırhlıoğlu, yarışmada başarılı bir performans sergiledi.

ABD VE KANADA'DA AKADEMİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ

Doktora eğitimini tamamlamasının ardından akademik çalışmalarına devam eden Zırhlıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da toplam 3 yıl akademisyenlik yaptığını aktardı. Yurt dışındaki kariyerinin ardından Türkiye'ye dönen yarışmacı, hukuk alanındaki çalışmalarını burada sürdürmeye başladı.

Zırhlıoğlu bu dönemi, "Akabinde 3 yıl boyunca akademisyenlik yaptım Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da. Sonrasında da Türkiye'ye döndüm" sözleriyle anlattı.

Türkiye'ye dönüşünün ardından mesleki faaliyetlerine devam eden Zırhlıoğlu; uluslararası ticaret, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile tahkim alanlarında çalıştığını belirtti. Yarışmacı, "Şu anda uluslararası ticaret, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve tahkim alanlarında çalışmalarımı avukat olarak ve tahkim hakemi olarak devam ettirmekteyim" şeklinde konuştu.

Zırhlıoğlu'nun yarışmadan sonraki tahmini doğru çıktı.

SORULARI PEŞ PEŞE BİLDİ

Yarışmaya başladığı andan itibaren başarılı bir grafik çizen Ersoy Zırhlıoğlu, karşısına gelen soruları doğru yanıtlarla geçerek barajı aştı. 100 bin TL seviyesine kadar ulaşan yarışmacı, özellikle 8. soruda oldukça zorlandı.

100 bin TL değerindeki soruya gelen Zırhlıoğlu, seçenekler arasında karar vermekte güçlük çekti. Bir süre düşündükten sonra joker hakkından yararlanan yarışmacı, doğru cevabı bulmak için farklı stratejiler denedi.

100 BİN TL'LİK SORUDA "DADAY ETLİ EKMEĞİ" KARARSIZLIĞI

Zırhlıoğlu'nun karşısına çıkan 8. soru, yöresel bir ürün hakkındaydı. Soruda, "Daday etli ekmeği hangi ile ait coğrafi bir üründür?" ifadeleri yer aldı.

Şıklar ise şöyleydi:

A: Kastamonu

B: Konya

C: Sivas

D: Erzurum

Şıkları dikkatlice değerlendiren Zırhlıoğlu, doğru cevaptan emin olabilmek için joker kullanmaya karar verdi. Yarışmacının kullandığı yarı yarıya jokerinin ardından iki seçenek elendi ve geriye Kastamonu ile Sivas kaldı.

Kararsızlığını sürdüren Zırhlıoğlu, bu kez çift cevap hakkını kullanarak riskini azaltmaya çalıştı. İlk tercihini Kastamonu yönünde kullanan yarışmacı doğru cevabı vererek 100 bin TL değerindeki soruyu geçti.

Bu doğru cevapla birlikte 9. soruya ulaşan Zırhlıoğlu, yarışmanın en kritik anlarından birini burada yaşadı.

Zırhlıoğlu, 1 Mayıs sorusunda kritik bir karar verdi.

9. SORUDA 1 MAYIS SORUSUYLA KARŞILAŞTI

100 bin TL'yi garantileyen Zırhlıoğlu'na yöneltilen 9. soru, farklı ülkelerdeki resmi tatil uygulamalarıyla ilgiliydi.

Soruda, "Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de özel gün ve resmi tatil olan 1 Mayıs hangi ülkede çalışmanın devam ettiği sıradan bir gündür?" denildi.

Şıklar ise şöyle sıralandı:

A: Kanada

B: Çin

C: Güney Amerika

D: Meksika

Soruyu gördüğünde seçenekleri tek tek değerlendiren Zırhlıoğlu, özellikle Kanada şıkkı üzerinde durdu. Bunun nedeni ise daha önce Kanada'da yaşamış olmasıydı.

"KANADA'DA ÇALIŞTIM" DEDİ

Kanada'da bulunduğu dönemde 1 Mayıs tarihinde çalıştığını belirten yarışmacı, bu kişisel deneyimine rağmen doğru cevaptan kesin olarak emin olamadı. Bir yandan kendi yaşantısından hareketle Kanada seçeneğine yaklaşırken diğer yandan sorunun riskini de hesaba kattı.

Bir süre düşündükten sonra 100 bin TL'lik ödülü tehlikeye atmama kararı veren Zırhlıoğlu, yarışmadan çekilmeyi tercih etti.

100 bin TL'yi riske atmak istemeyen yarışmacı, çekilmeyi seçti.

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜNÜ ALARAK YARIŞMADAN AYRILDI

Zırhlıoğlu'nun kararıyla birlikte yarışmadaki yolculuğu sona erdi. Başarılı performansının karşılığı olarak 100 bin TL'lik ödülü garantileyen avukat yarışmacı, 9. soruya cevap vermeden programdan ayrıldı.

Ancak yarışmadan ayrıldıktan sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sunucu Oktay Kaynarca, Zırhlıoğlu'na yarışmaya devam etmesi halinde hangi seçeneği işaretleyeceğini sordu.

Yarışmacı bu soruya A: Kanada yanıtını verdi.

Ersoy Zırhlıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL kazandı.

DOĞRU CEVAP KANADA ÇIKTI

Ersoy Zırhlıoğlu'nun yarışmadan ayrıldıktan sonra verdiği cevap doğru çıktı. 1 Mayıs sorusunun doğru yanıtının gerçekten de A: Kanada olduğu ortaya çıktı.

Böylece Zırhlıoğlu, 100 bin TL'yi riske atmamak için yarışmadan çekilmiş olsa da aslında doğru cevabı tahmin etmiş oldu. Yarışmacı, başarılı performansının ardından 100 bin TL'lik ödülüyle Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.