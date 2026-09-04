Kutusunda sadece 10 TL vardı! Lilya 150 bin TL’lik banka teklifini kabul etti
Çocukluğunda farklı görünümü nedeniyle zorbalık yaşayan Lilya, yıllar içinde bu farklılığın kendisini özel kıldığını fark etti. Lilya, iki kültürlü yaşam öyküsünü ve psikolog olma hedefini anlattı.
Lilya, yarışmanın başında 4 numaralı kutuya bakarak "750 bin" demiş ve bu tahminini karar anına kadar korumuştu. Esra Erol'un teklif için yönelttiği "Var mısın, yok musun?" sorusuna, panik atak yaşadığını da belirterek "Varım" yanıtını veren Lilya, 150 bin TL'lik teklifi kabul etti.
İKİ KÜLTÜRÜN İÇİNDE BÜYÜDÜ
2004 yılında İstanbul'da doğan Lilya, Türk bir anne ve Mısırlı bir babanın kızı olarak iki farklı kültürün içinde büyüdü. Tanıtım videosunda, babasının annesi için Türkçe öğrendiği ve Lilya'nın çocukluğunda farklı görünümü nedeniyle zaman zaman zorbalığa uğradığı anlatıldı.
Yıllar içinde bu farklılığın kendisini özel kılan bir özellik olduğunu fark eden Lilya, çocukluk yıllarından beri kurduğu psikolog olma hayalinin peşinden gitti. Kıbrıs'ta psikoloji eğitimi gören Lilya, Almanya'da yüksek lisans yapabilmek için Almanca çalışıyor.
Lilya, 16 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra babasının işi nedeniyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine taşındıklarını söyledi. Babası daha sonra iş değiştirse de ailesinin Çorlu'yu sevdiğini ve burada yaşamaya devam ettiklerini belirten Lilya, ilçeye duyduğu sevgiyi de dile getirdi.
AİLESİ KUTU SEÇİMİ İÇİN FARKLI NUMARALAR ÖNERDİ
Stüdyoda ailesiyle karşılaşan Lilya, annesinin köyde herkesi topladığını söyleyerek büyük sevinç yaşadı. Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle konuşan yarışmacı, ikinci tura kadar kırmızı kutu açtırmayan tek kişi olduğunu, daha sonra açılan 5 milyon TL'lik kutuyu ise "nazarlık" olarak gördüğünü anlattı.
Babası, Lilya'nın hedefinin 3 milyon TL olduğunu hatırlatarak ona başarı diledi. Annesi ise aile üyelerinin kutu seçimi için farklı numaralar önerdiğini söyledi. Aileden 19 ve 13 numaraları öne çıkarken, anne uğurlu sayısı olan 8'i düşündü. Lilya'nın ikiz kardeşi ise 1 numaranın küçük olabileceğini söyledi.
Lilya, stüdyodaki yarışmacıların yorumlarını da dinledi. Laura, Lilya'nın 750 bin TL ile gitmesini çok istediğini, ancak kötü bir sonuç yaşanması halinde buna da üzüleceğini söyledi. Ömer, risk alacaksa devam etmesini, maceraya gerek olmadığını düşünüyorsa teklifi kabul etmesini önerdi.
Kuzey ise daha önce konuştukları planı hatırlatarak Lilya'ya 150 bin TL'yi almasını söyledi. Kuzey, 10 TL ile ayrılmaları halinde ikisinin de üzüleceğini belirtti. Kendi kutusunda da 750 bin TL olduğuna inandığını söyleyen Kuzey, buna rağmen Lilya'nın devam etmemesi gerektiğini savundu.
Bir başka yarışmacı ise 750 bin TL'ye bu kadar inanılıyorsa oyuna devam edilmesi gerektiğini söyleyerek Lilya'yı tarih yazmaya çağırdı.
150 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ
Esra Erol, Lilya'nın yarışma boyunca 84 bin TL'den 160 bin ve 200 bin TL'ye uzanan para seviyelerini gördüğünü, ardından 120 bin TL'lik düşük ve 75 bin TL'lik başka teklifler aldığını hatırlattı. Erol, 75 bin TL'lik teklifin 150 bin TL'ye yükselmesini de Lilya'nın sağladığını söyledi.
Ardından Lilya'nın 4 numaralı kutusu için bankanın 6. teklifi olan 150 bin TL açıklandı. Kutusunda 750 bin TL olduğuna inandığını yineleyen Lilya, panik atak yaşadığını belirterek teklife "Varım" dedi. Stüdyoda alkışlar yükseldi ve teklif kabul edildi.
4 NUMARALI KUTUDAN 10 TL ÇIKTI
Kararın ardından, Lilya oyuna devam etseydi bankanın teklifinin 25 TL olacağı açıklandı. Esra Erol'un "Kabul eder miydin?" sorusuna Lilya, bu miktarı kabul etmeyeceğini söyledi.
Stüdyodaki yarışmacılar, Lilya'nın devam etmesi halinde 50 TL ile ayrılmasına az kaldığını söyledi.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)
VAR MISIN YOK MUSUN'DA DÜN MUHAMMET YARIŞMIŞTI
Var Mısın Yok Musun'un dün yayınlanan bölümünde Muhammet Kırboğa, 5 milyon TL hedefiyle başladığı oyunda bankanın 1 milyon 480 bin TL'lik teklifini kabul etmişti. 20 numaralı kutudan yalnızca 50 bin TL çıkınca, yarışmacının kararı kazançlı sonuçlanmıştı.
KUAFÖR SALONUNU YENİLEMEK İSTİYORDU
12 yaşında berberliğe başlayan Muhammet, kazanacağı parayla eskiyen kuaför salonunu yenilemek ve ekibini büyütmek istediğini anlatmıştı. "Bana yakışan 5 milyon" diyen yarışmacı, en az 1 milyon TL'ye de razı olacağını söylemişti.
STÜDYODA ÇİĞ KÖFTE VE HALAY HAZIRLIĞI
Umut'un stüdyoya halı getirip çiğ köfte yoğurması renkli anlara sahne olmuştu. Muhammet'le halay çekmek isteyen Umut'a Esra Erol da eşlik etmiş, yüksek bir ödül kazanılması halinde hep birlikte halay çekileceği söylenmişti.
Programdaki eğlenceli dakikalar tekerlemelerle devam etmişti. Muhammet'in sözlerini tekrarlamaya çalışan Feyzanur kelimeleri karıştırınca stüdyoda kahkahalar yükselmişti.Var Mısın Yok Musun’da Feyzanur tekerlemeleri şaşırınca stüdyo kırıldı
HEDİYE VE KARDEŞLERİNDEN SÜRPRİZ GİRİŞ
Muhammet'in eşi Hediye ve kardeşleri, yarışmacının haberi olmadan stüdyoya girmişti. Eşinin utangaç ve kıskanç biri olduğunu söylemesi, Esra Erol'un esprileriyle birleşince ortaya gülümseten anlar çıkmıştı.
BANKANIN TEKLİFİ KARAR ANI GETİRDİ
Oyunda iki adet 5 milyon TL'lik ödül hâlâ açıkken banka, Muhammet'in 20 numaralı kutusu için 1 milyon 480 bin TL önermişti. Stüdyoda kimi devam etmesini, kimi ise bu yüksek teklifi kaçırmamasını istemişti.
Kararını açıklayan Muhammet, "İstemeye istemeye, varım" diyerek kırmızı butona basmıştı. Ardından açılan 20 numaralı kutudan 50 bin TL çıkmış, yarışmacı 50 bin TL'lik kutusunu 1 milyon 480 bin TL'ye satmıştı.