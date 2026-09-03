Var Mısın Yok Musun'da alışılmadık gece! Tekerlemelerin havada uçuştuğu gecede stüdyoda halı serilip çiğ köfte yoğruldu
Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'da yarışan Muhammet Kırboğa, 12 yaşında çırak olarak başladığı kuaförlük mesleğini kendi salonunu açarak taçlandırmak istiyor. 5 milyon TL hedefiyle yarışan Kırboğa'nın hikayesi; stüdyodaki çiğ köfte partisi ve eşinin sürpriz baskınıyla renkli anlara sahne oldu.
Hızlı Özet Göster
- Bilge Balaban, Var Mısın Yok Musun programında 22 numaralı kutu için bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi kabul etti.
- Balaban, stüdyoya yetişemediği için kurada son kalan 22 numaralı kutuyla yarışmaya başladı.
- Bilge Balaban'ın en büyük hayali, kazanacağı parayla ailesiyle güven içinde yaşayacağı bir ev sahibi olmaktı.
- Yarışmanın ilerleyen dakikalarında Balaban'ın ailesi stüdyoya girince duygusal anlar yaşandı.
- Bilge Balaban'ın eşi Mustafa ile tanışma hikayesi, sosyal medyada kuşlar üzerinden başlamış ve evliliğe uzanmıştı.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışan Muhammet Kırboğa hedefini 5 milyon TL olarak açıkladı.
En az 1 milyon TL'ye de razı olacağını söyleyen Muhammet, kazanacağı parayla eskiyen kuaför salonunu yenileyip ekibini büyütmek istediğini anlattı.
Muhammet, arkadaşlarının kutularını arka arkaya kırmızı açtığını belirterek kırmızı bir ödülü hak ettiğini söyledi. "Bana yakışan 5 milyon" diyerek beklentisini dile getiren yarışmacı, çıtayı çok yüksek tutmamak gerektiğini söyleyip 1 milyon TL'ye de razı olacağını belirtti.
Esra Erol, Muhammet'in kazanacağı parayı nasıl değerlendireceğini öğrenmek istedi. Kırboğa ise bu paranın kendisi için bir yatırım olacağını anlattı. Eskiyen kuaför salonunu yenilemek, daha modern bir düzen kurmak ve yanında çalışan arkadaşlarıyla ekibini büyütmek istiyordu.
12 YAŞINDA BAŞLAYAN MESLEK HAYATI
1998 yılında Siirt'te dünyaya gelen Muhammet Kırboğa, henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Çocukluğu, ailedeki herkesin çalışıp ayakta durmak için mücadele ettiği bir evde geçti.
Berberlik mesleğine 12 yaşında çırak olarak başlayan Kırboğa, okuldan çıkar çıkmaz dükkana koştu. Saatler boyunca arkadaşlarının saçlarını keserek elini geliştirdi. Üniversiteye gitmek yerine mesleğini seçen yarışmacı için en büyük hedef, kendi ayakları üzerinde durabilmekti.
Mesleğe başladığı ustasıyla çalışmayı sürdüren Muhammet, ortak olduğu dükkandan ayrılıp kendi adını taşıyan geniş bir kuaför salonu kurmak istiyor. 2023 yılında evlenen yarışmacının hayatındaki en büyük mutluluk ise oğlu Çınar Ali oldu.
ÇİĞ KÖFTE BAŞINDA HALAY SÖZÜ
Stüdyoda eğlenceli anlar yaşanırken Umut da hazırlıklarını tamamladı. Halısını getiren ve eldivenlerini takan Umut, çiğ köfte yoğurmaya başladı. Muhammet'le birlikte halay çekme hayali olduğunu söyleyen yarışmacı, bu planın gerçekleşmemesinden dolayı üzüldüğünü dile getirdi.
Esra Erol ise Umut'un sözleri üzerine "Çekeceğiz halayı" diyerek ortamı neşelendirdi. Milyonlar kazanılması halinde stüdyoda halay çekileceğini söyleyen Erol, Muhammet'e de bu konuda söz verdi.
Şarkı söyleyerek çiğ köfte yoğuran Umut'a stüdyodakiler eşlik etti. Esra Erol'un "Gözümüz gönlümüz Umut'ta, gözler Muhammet'te" sözleriyle sürdürdüğü eğlenceli anlarda kahkahalar yükseldi. Muhammet ise yüksek bir rakam kazanması halinde halay için kendilerine katılacağını söyledi.
TEKERLEMELERDE KELİMELER BİRBİRİNE KARIŞTI
Sosyal medyada aktif olmayı sevdiğini anlatan Muhammet, daha önce tekerleme ve hayvan tıraşı videoları çektiğini söyledi. Bunun üzerine Esra Erol, Feyzanur'dan bir tekerleme söylemesini istedi.Var Mısın Yok Musun’da Feyzanur tekerlemeleri şaşırınca stüdyo kırıldı
Muhammet, "Hakkı, Hakkı'ya hakkını vermiş" ve "Adem madene inmiş, madende badem yemiş" tekerlemelerini peş peşe seslendirdi. Feyzanur ise cümleleri tekrar etmeye çalışırken kelimeleri karıştırdı ve gülmeye başladı.
Feyzanur, geçmişte güzel konuşma ve sahne çalışmaları yaptığını anlatırken aldığı dersin adını hatırlamakta zorlandı. Esra Erol'un "Spor terapisi gibi bir şey mi?" sorusu da stüdyoda yeni bir gülüşme başlattı. Feyzanur, dersin adını hatırlayamadığını söyleyerek yaşananlara esprili bir şekilde karşılık verdi.
"KAYINÇOMU ÇOK SEVİYORUM" CÜMLESİNE FARKLI DUYGULAR
Feyzanur'un isteğiyle Ömer de eğlenceli bir konuşma çalışmasına dahil oldu. Esra Erol'un yönlendirmesiyle "Kayınçomu çok seviyorum" cümlesini önce sinirli, ardından mutlu ve endişeli bir tonla söyleyen Ömer, stüdyodakileri güldürdü.
Feyzanur bu kez cümlenin aşık bir ifadeyle söylenmesini istedi. Ömer, kayınçosuna yönelik bu romantik cümlenin yanlış anlaşılabileceğini söyleyerek sözü eşi Büşra'ya çevirdi. "Büşracım, seni çok seviyorum aşkım" sözleri stüdyoda alkış tufanı kopardı.
Bu sohbet sırasında Muhammet'in altı kayınçosu olduğunu söylemesi de dikkat çekti. Hepsiyle çok iyi anlaştığını anlatan yarışmacı, içlerinde Cihan'la daha yakın olduğunu belirtti. Kayınçolarının bir bölümünün memlekette yaşadığını, bu nedenle onlarla sık sık görüşemediğini söyledi.
EŞİ VE KARDEŞLERİ STÜDYOYA GİRDİ
Muhammet'in eşiyle ilişkisi de Esra Erol'un sorularıyla gündeme geldi. Eşinin de kendisi gibi kova burcu olduğunu ve üç yıldır evli olduklarını anlatan Kırboğa, eşiyle genellikle iyi anlaştığını söyledi.
Eşi ve annesi ne söylerse çoğunlukla itiraz etmeden kabul ettiğini dile getiren Muhammet'e, Esra Erol bu durumu "O emirlere hemen itaat mi ediyorsun?" sözleriyle takıldı. Ancak eşinin kendisine "Çabuk eve gel" demesi halinde ne yapacağı sorulunca Muhammet bu kez "Gitmem" cevabını verdi.
Yarışmacının bu çıkışı üzerine Esra Erol, "Burada yok diye atıp tutuyorsun" diyerek onu sıkıştırdı. Tam o sırada Muhammet'in eşi Hediye ve kardeşleri stüdyoya girdi. Yakınlarını karşısında gören yarışmacının şaşkınlığı ve heyecanı dikkat çekti.
Hediye, Muhammet'in utangaç biri olduğunu söyledi. Yarışmacılar bu yoruma şaşırırken Muhammet de gülerek utangaç olduğunu savundu. Hediye ise bunun yanında aşırı kıskanç olduğunu da kabul etti.
ROMANTİKLİK SORGUSU GÜLÜMSETTİ
Esra Erol, stüdyodaki yarışmacıların Hediye'den çekindiğini söyleyerek "Buradakiler seçildi kuraya, sarılamadılar senden korkuyorlar" sözleriyle ortama espri kattı. Hediye ise bunun korkudan değil, Muhammet'in utangaçlığından kaynaklandığını belirtti.
Çiftin bir çocuk sahibi olduğu ve aile apartmanında yaşadığı öğrenildi. Kendi emekleriyle hayatlarını kuran çift için güzel dileklerini paylaşan Esra Erol, onları tırnaklarıyla çalışıp kazanan bir aile olarak tanımladı. Hediye de eşine yarışmada başarılar dileyerek kısmetinde ne varsa hayırlı olmasını temenni etti.
Muhammet'in program boyunca mani ve tekerlemelerle stüdyoyu güldürmesi üzerine Esra Erol, Hediye'ye evde eşinin kendisine şiir okuyup okumadığını sordu. Hediye'nin "Öyle diyor hocam" şeklindeki esprili cevabı, Muhammet'i zor durumda bıraktı.
Kendilerinin biraz romantik olduğunu söyleyen Muhammet, eşine olan sevgisini dile getirdi. Esra Erol daha sonra Gökhan'a, Muhammet'in bu romantik tavırlarını görüp eşinin kendisine kızıp kızmadığını sordu. Gökhan ise Muhammet'in aslında çok romantik olmadığını, arada bir böyle davrandığını söyleyince stüdyoda bir kez daha kahkaha yükseldi.
Oyunun devamında banka, Muhammet'in 20 numaralı kutusunu satın almak için 1 milyon 480 bin TL teklif etti. 5 milyon TL'lik iki ödülün hâlâ oyunda olması, yarışmacının kararını zorlaştırırken stüdyoda fikirler ikiye bölündü.
İKİ 5 MİLYON KARARI ZORLAŞTIRDI
Umut, 20 numaralı kutuda 5 milyon TL bulunduğunu hatırlatarak devam edeceğini söyledi. Fatih de Bilge'nin önceki bölümde ayağına gelen fırsatı değerlendiremediğini anımsatıp, bu kez aynı fırsatın Muhammet'in karşısında olabileceğini dile getirdi.
Kardelen, Gülşah ve Laura ise farklı düşüncelere sahipti. Bazı yarışmacılar iki 5 milyon TL oyundayken devam edilmesi gerektiğini savunurken, bazıları 1 milyon 480 bin TL'nin kaçırılmayacak kadar yüksek bir rakam olduğunu söyledi.
Ömer, Muhammet'in telefonuna "Hesabınıza para gelmiştir" mesajı geldiğini hayal ederek bu parayla daha fazla risk alınmaması gerektiğini savundu. Çağla da kutuların 50 bin veya 100 bin TL'ye kadar düşebileceği uyarısında bulundu.
İhsan, dışarıdan yorum yapmanın kolay olduğunu ancak teklif karşısında karar vermenin çok daha zor olduğunu anlattı. Parayı kendi önünde görse kendisinin de kabul edeceğini söyleyen İhsan, 1 milyon 480 bin TL'yi "mükemmel bir para" olarak değerlendirdi.
Esra Erol ise önceki yarışmacı Bilge Balaban'ın yaşadığı süreci hatırlattı. Herkesin Bilge'ye "al" dediğini ancak yarışmacının aldığı teklifi kabul ettikten sonra pişman olduğunu söyleyen Erol, Muhammet'in önündeki kararın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Naciye, daha önce devam etmesini söylediğini ancak bu kez fikrinin değiştiğini belirtti. "Evdeki pirinçten olma" diyerek Muhammet'e riske girmemesi yönünde tavsiyede bulunan Naciye, stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
Serhat, Muhammet'in kutusunda 5 milyon TL olduğuna çok inandığını ancak bir tur daha devam edilmesi halinde iki kutu açılacağını ve yeni bir banka teklifiyle karşılaşılacağını hatırlattı. Mete ise bu parayı kazanmak için en az iki üç yıl çalışmak gerektiğini söyleyerek teklifin alınmasını istedi.
Feyzanur da 1 milyon 480 bin TL'nin azımsanmayacak bir miktar olduğunu vurguladı. İki 5 milyon TL'nin peş peşe açılması halinde bütün sevinçlerinin ve heyecanlarının boşa gidebileceğini söyleyen Feyzanur, teklifin kabul edilmesi gerektiğini savundu.
"DİREKT ALMALI" DEDİ
Görüşleri dinleyen Esra Erol, Muhammet'in kararını daha fazla zorlamaması gerektiğini söyledi. Erol, bankanın kutuyu satın almak için tam 1 milyon 480 bin TL teklif ettiğini açıklayarak yarışmacıya yeniden "Var mısın, yok musun?" diye sordu.
Muhammet, çevresindekilerin tavsiyelerini ve oyunun başından bu yana yaşananları düşündükten sonra kararını açıkladı. Teklifi gönülsüz de olsa kabul edeceğini belirten yarışmacı, "İstemeye istemeye, varım" dedi.
Muhammet'in kırmızı butona basmasıyla stüdyoda alkış sesleri yükseldi. Esra Erol da "Varım diyor" diyerek karar anına eşlik etti.
20 NUMARALI KUTUDAN 50 BİN TL ÇIKTI
Kararın ardından gözler Muhammet'in 20 numaralı kutusuna çevrildi. Müzik eşliğinde açılan kutudan 50 bin TL çıktı. Feyzanur'un 10 numaralı kutusundan ise 100 bin TL çıkmasıyla stüdyoda alkış tufanı koptu.
Böylece Muhammet, 50 bin TL'lik kutusunu 1 milyon 480 bin TL'ye bankaya satmış oldu. Esra Erol, yarışmacının çok başarılı bir oyun çıkardığını söyleyerek kazançlı tarafın Muhammet, zarara uğrayan tarafın ise banka olduğunu dile getirdi.
Muhammet'in kuaför salonunu yenileme hayali için önemli bir kazanç elde ettiğini belirten Erol, milyonlar dağıtmaya devam ettiklerini söylemelerinin boşuna olmadığını vurguladı. Yarışmacıyı tanımaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erol, kazandığı paranın bereketle artmasını dileyerek Muhammet'e veda etti.
Muhammet de Esra Erol'u ve stüdyodaki herkesi tanıdığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti.
DÜN NELER OLDU?
Var Mısın Yok Musun'un dün yayınlanan bölümünde Bilge Balaban, 22 numaralı kutusu için bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi kabul etmişti. 3 milyon umuduyla başlayan oyunda kritik karar, Balaban'ın kırmızı butona basmasıyla gelmişti.
Stüdyoya yetişemediği için kutusunu kendisi seçemeyen Balaban, kurada son kalan 22 numaralı kutuyla yarışmaya başlamıştı. Bu durumu önce şaşkınlıkla karşılayan yarışmacı, seçimi kendisinin yapmamasını belki de iyiye işaret olarak değerlendirmişti.
Balaban'ın ödülle ilgili en büyük hayali ise kendi evine sahip olmaktı. Çocukluk yıllarında ailesiyle zorlu dönemler geçirmiş, annesi evine destek olabilmek için evde dikiş dikerek para biriktirmişti. Kazanacağı parayla ailesiyle güven içinde yaşayacağı bir gelecek kurmak istemişti.
Oyunun ilerleyen dakikalarında Balaban'ın ailesi stüdyoya girmişti. Yakınlarını karşısında gören yarışmacı, gözyaşlarını tutamamıştı.Bilge'nin ailesi stüdyoya girince gözyaşları sel oldu
Özellikle ağabeyi Burhan'dan söz ederken duygusal anlar yaşayan Balaban, onun kendisi için baba gibi olduğunu anlatmıştı. Eşi Mustafa ve kayınvalidesi İlhan da yarışmacıya duydukları sevgiyi dile getirmişti.
KUŞLARLA BAŞLAYAN HİKAYE EVLİLİĞE UZANMIŞTI
Balaban'ın hayatını değiştiren tanışma ise üç Sultan papağanıyla başlamıştı. Evde oluşan kuş tozu nedeniyle papağanlarını sahiplendirmek isteyen yarışmacıya, o dönemde sosyal medyada takipleştiği Mustafa mesaj atmıştı.
Mustafa kuşları sahiplenmek için Balaban'ın çalıştığı yere kadar gelmiş, ancak Bilge onu tanımadığı için kuşlarını vermemişti. Bir süre sonra yeniden görüşmeye başlayan çiftin ilişkisi ilerlemiş ve hikaye evliliğe uzanmıştı.
Mustafa'nın nikah masasında söylediği "Sen kuşları vermezsen ben de seni alırım" sözleri de stüdyoda tebessüm ettirmişti.
1 MİLYON 500 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ
Oyunun altıncı turunda banka, 22 numaralı kutu için 1 milyon 500 bin TL teklif etmişti. Bazı yarışmacılar bu paranın önemli bir fırsat olduğunu söylerken, bazıları kutuda yüksek ödül bulunduğuna inanmıştı.
Karar anında oyunun başından bu yana yaşadığı heyecanı hatırlayan Balaban, 5 milyon TL hâlâ oyundayken ne yapacağı konusunda kısa süreli bir tereddüt yaşamıştı.
Kısa bir düşünmenin ardından kararını açıklayan yarışmacı, "Ben var mıyım? Varım diyorum" diyerek kırmızı butona bastı. Böylece Balaban, 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi kabul etmişti.