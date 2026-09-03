Var Mısın Yok Musun'da alışılmadık gece! Tekerlemelerin havada uçuştuğu gecede stüdyoda halı serilip çiğ köfte yoğruldu

Çiftin bir çocuk sahibi olduğu ve aile apartmanında yaşadığı öğrenildi. Kendi emekleriyle hayatlarını kuran çift için güzel dileklerini paylaşan Esra Erol, onları tırnaklarıyla çalışıp kazanan bir aile olarak tanımladı. Hediye de eşine yarışmada başarılar dileyerek kısmetinde ne varsa hayırlı olmasını temenni etti.

Esra Erol, stüdyodaki yarışmacıların Hediye'den çekindiğini söyleyerek "Buradakiler seçildi kuraya, sarılamadılar senden korkuyorlar" sözleriyle ortama espri kattı. Hediye ise bunun korkudan değil, Muhammet'in utangaçlığından kaynaklandığını belirtti.

Oyunun devamında banka, Muhammet'in 20 numaralı kutusunu satın almak için 1 milyon 480 bin TL teklif etti. 5 milyon TL'lik iki ödülün hâlâ oyunda olması, yarışmacının kararını zorlaştırırken stüdyoda fikirler ikiye bölündü.

Kendilerinin biraz romantik olduğunu söyleyen Muhammet, eşine olan sevgisini dile getirdi. Esra Erol daha sonra Gökhan'a, Muhammet'in bu romantik tavırlarını görüp eşinin kendisine kızıp kızmadığını sordu. Gökhan ise Muhammet'in aslında çok romantik olmadığını, arada bir böyle davrandığını söyleyince stüdyoda bir kez daha kahkaha yükseldi.

Muhammet'in program boyunca mani ve tekerlemelerle stüdyoyu güldürmesi üzerine Esra Erol, Hediye'ye evde eşinin kendisine şiir okuyup okumadığını sordu. Hediye'nin "Öyle diyor hocam" şeklindeki esprili cevabı, Muhammet'i zor durumda bıraktı.

İKİ 5 MİLYON KARARI ZORLAŞTIRDI

Umut, 20 numaralı kutuda 5 milyon TL bulunduğunu hatırlatarak devam edeceğini söyledi. Fatih de Bilge'nin önceki bölümde ayağına gelen fırsatı değerlendiremediğini anımsatıp, bu kez aynı fırsatın Muhammet'in karşısında olabileceğini dile getirdi.

Kardelen, Gülşah ve Laura ise farklı düşüncelere sahipti. Bazı yarışmacılar iki 5 milyon TL oyundayken devam edilmesi gerektiğini savunurken, bazıları 1 milyon 480 bin TL'nin kaçırılmayacak kadar yüksek bir rakam olduğunu söyledi.

Ömer, Muhammet'in telefonuna "Hesabınıza para gelmiştir" mesajı geldiğini hayal ederek bu parayla daha fazla risk alınmaması gerektiğini savundu. Çağla da kutuların 50 bin veya 100 bin TL'ye kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

İhsan, dışarıdan yorum yapmanın kolay olduğunu ancak teklif karşısında karar vermenin çok daha zor olduğunu anlattı. Parayı kendi önünde görse kendisinin de kabul edeceğini söyleyen İhsan, 1 milyon 480 bin TL'yi "mükemmel bir para" olarak değerlendirdi.

Esra Erol ise önceki yarışmacı Bilge Balaban'ın yaşadığı süreci hatırlattı. Herkesin Bilge'ye "al" dediğini ancak yarışmacının aldığı teklifi kabul ettikten sonra pişman olduğunu söyleyen Erol, Muhammet'in önündeki kararın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Naciye, daha önce devam etmesini söylediğini ancak bu kez fikrinin değiştiğini belirtti. "Evdeki pirinçten olma" diyerek Muhammet'e riske girmemesi yönünde tavsiyede bulunan Naciye, stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Serhat, Muhammet'in kutusunda 5 milyon TL olduğuna çok inandığını ancak bir tur daha devam edilmesi halinde iki kutu açılacağını ve yeni bir banka teklifiyle karşılaşılacağını hatırlattı. Mete ise bu parayı kazanmak için en az iki üç yıl çalışmak gerektiğini söyleyerek teklifin alınmasını istedi.

Feyzanur da 1 milyon 480 bin TL'nin azımsanmayacak bir miktar olduğunu vurguladı. İki 5 milyon TL'nin peş peşe açılması halinde bütün sevinçlerinin ve heyecanlarının boşa gidebileceğini söyleyen Feyzanur, teklifin kabul edilmesi gerektiğini savundu.