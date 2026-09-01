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Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu

Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun programında yarışan Bilge Balaban, stüdyodaki heyecan dolu anlardan çok hayat hikayesiyle izleyenleri ekrana kilitledi. Çekimlere geç kaldığı için şans eseri kuradan kendisine çıkan 22 numaralı kutuyla yarışan Balaban, annesinin fedakarlıklarıyla geçen çocukluk yıllarını, ailesine olan derin bağlılığını ve eşiyle tanışmasına vesile olan ilginç "sultan papağanı" tesadüfünü tüm içtenliğiyle paylaştı.

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Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Bilge Balaban, 22 numaralı kutusu için bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi kabul etti. 3 milyon umuduyla başlayan oyunda kritik kararını veren Balaban, kırmızı butona bastı.

Balaban, oyuna her zamanki gibi kendi kutusunu seçerek başlamayı planlıyordu.

Ancak stüdyoya yetişemeyince 21 yarışmacı arasındaki kurada son kalan 22 numaralı kutu onun oldu.

Normalde kutu seçerken "güzel çıkacak" diyerek ilerlediğini ve çoğunlukla mavi açmayı tercih ettiğini söyleyen Balaban, bu kez seçimi kendisinin yapmamasının belki de iyiye işaret olduğunu düşündü.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-2

ZOR GÜNLERDEN KENDİ EVİNE UZANAN HAYAL

2001 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Bilge Balaban, çocukluk yıllarında ailesiyle zorlu dönemler geçirdi.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-3

Annesi, evine destek olabilmek için evde dikiş dikerek para biriktirdi.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-4

Lise yıllarında hareketli ve lider ruhlu bir öğrenci olan Balaban, sporla iç içe büyüdü.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-5

En büyük hayali beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Ancak eğitimini sivil havacılık ve kabin hizmetleri bölümünde tamamladıktan sonra babasının yanında çalışmaya başladı.

Yaşadığı aile içi kırgınlıkların kendisini daha hırslı biri haline getirdiğini anlatan Balaban, bugün işinde daha iyi olmak için kendisiyle yarıştığını söyledi.

Video Oynatma İkonu Bilge'nin ailesi stüdyoya girince gözyaşları sel oldu

Ödülle kendi evini almak ve ailesiyle güven içinde yaşayacağı bir gelecek kurmak isteyen Balaban'ın hayatını ise sahiplenmek istediği papağanlar değiştirdi.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-6

AİLESİNİN SÜRPRİZİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Esra Erol'un hayatındaki kararları tek başına alıp almadığını sorması üzerine Balaban, çok kararsız biri olduğunu söyledi.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-7

Tam bu sırada ailesi stüdyoya girdi. Yakınlarını karşısında gören yarışmacı, duygularına hakim olamayarak ağlamaya başladı.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-8

Ağabeyi Burhan'la aynı yerde çalıştıklarını ve sürekli birlikte olduklarını söyleyen Balaban, onun kendisi için baba gibi olduğunu anlattı.

Çocukken ateşlendiğinde saatlerce elleriyle ateşini düşürmeye çalıştığını söyleyerek ağabeyinden övgüyle bahsetti.

Burhan'ın da gözlerinin dolması Bilge'nin dikkatinden kaçmadı. Onu ilk kez böyle duygulanmış gördüğünü söyleyen yarışmacı, büyük mutluluk yaşadı.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-9

Kayınvalidesi İlhan ise Balaban'ı kendi kızı gibi gördüğünü söyledi.

Geliniyle arkadaş gibi olduklarını anlatan İlhan, herkese böyle bir gelin nasip olmasını diledi.

Eşi Mustafa da Bilge'yle arasındaki bağın her zaman güçlü olduğunu belirtti.

Çiftin dokuz aylık evli olduğu, evliliklerinden önce de üç yıl birlikte oldukları öğrenildi.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-10

KUŞLARLA BAŞLAYAN TANIŞMA AŞKA DÖNÜŞTÜ

Bilge Balaban'ın üç Sultan papağanı vardı.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-11

Evde oluşan kuş tozu nedeniyle, temizlik konusunda hassas olan annesinin de zorlanması üzerine kuşlarını sahiplendirmek istedi.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-12

Sosyal medyada tanımadığı birine güvenmek istemeyen Balaban'a, o dönemde takipleştiği Mustafa mesaj attı.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-13

Mustafa kuşları sahiplenebileceğini söyledi. Ancak Bilge, asıl derdinin kuşlar değil kendisi olduğunu bilmiyordu.

Mustafa kuşları almak için Bilge'nin çalıştığı yere kadar geldi. Bilge ise onu tanımadığı için kuşlarını vermedi.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-14

Bir süre sonra yeniden görüşmeye başlayan çiftin ilişkisi böylece ilerledi.

Balaban, hayatına girecek kişinin ağabeyi gibi ağırbaşlı olmasını istediğini ve Mustafa'yı tanıdığında "Bu adamdan olur" diye düşündüğünü anlattı.

Çiftin nikah masasında yaşadığı esprili an da dikkat çekti.

Mustafa, Bilge'ye "Sen kuşları vermezsen ben de seni alırım" dedi. Esra Erol'un bu sözleri "Benim kuşum sensin" diye yorumlaması stüdyoda tebessüm ettirdi.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-15

5 MİLYON HALA DURURKEN KRİTİK KARAR

Oyunun ilerleyen bölümünde kırmızı kutu riskine dikkat çeken yarışmacılar, Bilge Balaban'a karşısındaki parayı alıp gitmesini tavsiye etti.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-16

Bazı yarışmacılar elindeki 1 milyon 500 bin TL'nin önemli bir fırsat olduğunu söylerken, bazıları da kutuda yüksek ödül olduğuna inandığını belirtti.

Altıncı turda banka, 22 numaralı kutuyu satın almak için 1 milyon 500 bin TL teklif etti.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-17

Esra Erol'un "Var mısın, yok musun?" sorusu üzerine Balaban, oyunun başından bu yana yaşadığı tüm duyguları hatırlattı.

Kötü başladığını, ağladığını, kahkahalar attığını ve çığlıklar attığını söyleyen yarışmacı, kendisiyle birlikte olan herkese teşekkür etti.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-18

Balaban, mülakatta oyunun sonlarına kalır ve 5 milyonluk ödül hâlâ durursa pes etmeyeceğini söylediğini de hatırlattı.

Kendisini tatmin edecek rakamın 2-3 milyon civarında olduğunu ancak 5 milyonun da hâlâ orada bulunduğunu ifade etti.

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu-19

Kısa bir tereddüdün ardından kararını açıklayan yarışmacı, "Ben var mıyım? Varım diyorum" diyerek kırmızı butona bastı ve 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi kabul etti.

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