Esra Erol'da çöp ev olayı! Canlı yayında büyük yüzleşme: Kızını görmemek için perdenin arkasına saklandı

Esra Erol, "Bu yaşamış olduğunuz ev aslında hijyen koşulları açısından çok da uygun bir ev değil. Ne kadar yanındaki resmi nikahlı eşi bile olsa sağlık konusunda ihmallerin olduğu ve hastalığının giderek arttığı, bu sebeple kızının kendisini korumak adına çağrıda bulunduğunu görüyoruz" dedi.