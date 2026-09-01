8 Eylül’de atv ekranlarında! A.B.İ.’den merakla beklenen ikinci sezon afişi paylaşıldı
İkinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan ATV’nin OGM Pictures imzalı sevilen dizisi ‘A.B.İ.’, merakla beklenen yeni sezon afişini yayınladı. Uzun yıllar sonra yeniden aynı projede buluşan Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in güçlü uyumunu gözler önüne seren afiş büyük beğeni toplarken, dizinin yayın tarihi de 8 Eylül Salı olarak açıklandı.
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İkinci sezonuyla çok yakında atv ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak olan OGM Pictures imzalı 'A.B.İ.', yeni sezon afişini yayınladı. Uzun yıllar sonra yeniden aynı projede buluşan Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel, dizinin yeni sezon afişinde birlikte yer aldı.
Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlayan 'A.B.İ.', Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i yıllar sonra aynı projede buluşturmasıyla sosyal medyada büyük ilgi yaratmıştı. A.B.İ.'nin dünyasına dair ilk ipuçlarını taşıyan afişte, ikilinin güçlü uyumu dikkat çekiyor.
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