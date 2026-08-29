Güneşin Doğduğu Yer afişi yayınlandı: Burak Özçivit'li dev kadro ilk kez bir arada!

atv'nin, yapımını TIMSBI Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'in afişi yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu. 'Güneşin Doğduğu Yer', 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de izleyiciyle buluşacak.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un yer aldığı afiş göz kamaştırdı. Dizinin yıldız isimlerini ilk kez bir araya getiren afiş, yeni sezona dair merakı ve heyecanı artırdı.