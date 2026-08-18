Yeni uyduya geçen Samsung TV'ler kanalları unuttu: Milyonlarca ekranda aynı sorun

Türksat 3A'daki televizyon yayınlarının 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece Türksat 4A'ya taşınmasının ardından bazı Samsung televizyonlarda kanal sorunu ortaya çıktı. Otomatik tarama yapan kullanıcılar yüzlerce kanalın gelmesini beklerken "0 kanal bulundu" uyarısıyla karşılaşıyor.

OTOMATİK TARAMA BİTİYOR, LİSTE BOŞ KALIYOR

Uydu değişikliğinin ardından birçok televizyonda yeni frekanslar otomatik olarak tarandı ve kanallar yeniden listeye eklendi. Ancak bazı Samsung modellerinde aynı işlem beklendiği gibi sonuçlanmadı.

Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre uydu ve anten ayarlarında sinyal görülmesine rağmen otomatik tarama tamamlandığında kanal listesi boş kalıyor. Televizyon, tarama sonunda "0 kanal bulundu" uyarısı verebiliyor.

Bu durum özellikle manuel frekans girişi ve uydu ayarları konusunda bilgi sahibi olmayan kullanıcıların yayınlara yeniden ulaşmasını zorlaştırıyor.