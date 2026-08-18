Yeni uyduya geçen Samsung TV'ler kanalları unuttu: Milyonlarca ekranda aynı sorun
Türksat 3A'dan 4A'ya yapılan frekans taşıma işlemi, milyonlarca Samsung televizyon kullanıcısını mağdur etti. Sinyal gücü tam olmasına rağmen otomatik tarama sonrasında "0 kanal bulundu" hatası veren cihazlar nedeniyle, yüzlerce yayına erişim sağlanamıyor. Gözler donanımsal bir çözüm ya da acil yazılım güncellemesinde.
Türksat 3A'daki televizyon yayınlarının 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece Türksat 4A'ya taşınmasının ardından bazı Samsung televizyonlarda kanal sorunu ortaya çıktı. Otomatik tarama yapan kullanıcılar yüzlerce kanalın gelmesini beklerken "0 kanal bulundu" uyarısıyla karşılaşıyor.
OTOMATİK TARAMA BİTİYOR, LİSTE BOŞ KALIYOR
Uydu değişikliğinin ardından birçok televizyonda yeni frekanslar otomatik olarak tarandı ve kanallar yeniden listeye eklendi. Ancak bazı Samsung modellerinde aynı işlem beklendiği gibi sonuçlanmadı.
Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre uydu ve anten ayarlarında sinyal görülmesine rağmen otomatik tarama tamamlandığında kanal listesi boş kalıyor. Televizyon, tarama sonunda "0 kanal bulundu" uyarısı verebiliyor.
Bu durum özellikle manuel frekans girişi ve uydu ayarları konusunda bilgi sahibi olmayan kullanıcıların yayınlara yeniden ulaşmasını zorlaştırıyor.
TURKUVAZ MEDYA KANALLARINA DA ERİŞİM SORUNU
Samsung televizyonlarda kanal listesinin oluşmaması nedeniyle ATV, A Haber, A Spor, a2 ve A Para gibi Turkuvaz Medya bünyesindeki kanallar da etkilenen cihazlarda izlenemiyor.
Uydu geçişinden sonra televizyonların yeni yayın frekanslarını doğru şekilde tarayıp kanal listesine eklemesi gerekiyor. Otomatik taramanın bunu gerçekleştirememesi halinde izleyici, yayın devam ettiği halde kanalına televizyon üzerinden ulaşamıyor.
SİNYAL VAR AMA YÜZLERCE KANAL BULUNAMIYOR
Taş, frekans geçişinin ardından normal şartlarda yüzlerce kanalın bulunması gerektiğini, buna karşılık test edilen Samsung televizyonda sonucun sıfır kanal olduğunu belirtti. Benzer sorun yaşayan çok sayıda kullanıcının sosyal medya üzerinden çözüm aradığına da dikkat çekti.
MİLYONLARCA TELEVİZYONU İLGİLENDİREBİLİR
En büyük güçlüğü ise teknik ayarları kendisi yapamayan izleyiciler yaşıyor. Özellikle ileri yaştaki kullanıcılar için manuel frekans eklemek, uydu seçmek veya kanal tarama ayarlarını değiştirmek kolay olmayabiliyor.
GÖZLER TEKNİK ÇÖZÜME ÇEVRİLDİ
Uydu değişikliğinde yayınların kesintisiz biçimde izleyiciye ulaşması için televizyonların yeni frekansları doğru şekilde algılaması büyük önem taşıyor. Samsung televizyonlarda ortaya çıkan otomatik kanal tarama probleminin kaynağının belirlenmesi ve gerekli yazılım ya da frekans güncellemelerinin yapılması bekleniyor.
Sorunun çözülmemesi halinde yayınlar Türksat 4A üzerinden devam etse bile kanal listesini oluşturamayan izleyiciler televizyon yayınlarına erişememeye devam edecek.