Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı
Türkiye'nin yıllık beyaz et bilançosu, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin liralık soru olarak yarışmacının karşısına çıktı. Ülke nüfusu ile kesim oranlarını kıyaslayarak doğru cevaba ulaşan yarışmacı, ardından gelen 200 bin liralık coğrafya sorusunda ise telefon jokerinin sessizliğine takılarak elendi.
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 100 bin lira barajına ulaşan Asım Çağrı Şenol, 200 bin liralık soruda peş peşe gelen joker hamleleriyle gecenin en heyecanlı anlarından birine imza attı.
Avukatı ve yakın arkadaşı Ahmet Furkan Demirtaş'ı telefon jokeriyle arayan Şenol, 30 saniye boyunca yanıt alamadı. Ardından çift cevap hakkını kullanan yarışmacının Hindistan ve Endonezya seçimleri de yanlış çıktı. Doğru cevabın Bolivya olduğu açıklandı ve Şenol'un yarışması sona erdi.
İLK SORULARDA RAHAT İLERLEDİ
Alkışlar eşliğinde stüdyoya giren Asım Çağrı Şenol, Oktay Kaynarca'nın isim tercihini sorması üzerine Çağrı'yı kullandığını söyledi.
Üçüncü soruda kısa süreli bir dil sürçmesi yaşayan Çağrı, önce başka bir seçeneğin harfini söyledi ancak hemen kendisini düzeltti. Kaynarca da yarışmacının ilk anda farklı bir şık söylemesi üzerine yaşadığı telaşı esprili sözlerle anlattı.
Filmi çok acıklı bulduğu için izlemekte zorlandığını söyleyen yarışmacıya Kaynarca, karakteri Kahraman Kıral'ın canlandırdığını ve filmde kendi adını kullandığını anlattı.
100 BİN LİRALIK SORUDA HESAP BAŞLADI
Yarışmanın ilerleyen bölümünde Çağrı'nın karşısına 100 bin lira değerindeki sekizinci soru çıktı:
İlk iki sayının düşük olduğunu düşünen yarışmacı, kişi başına düşen et tüketimi üzerinden bir hesap yapmaya çalıştı.
Oktay Kaynarca, sorunun doğrudan tavuk sayısını sorduğunu hatırlatarak Çağrı'nın beyaz et üzerinden düşünmesini istedi. Sunucu ayrıca tavukların yalnızca Türkiye için kesilip kesilmediği ihtimalini de değerlendirmesine sundu.
İki yüksek seçenek arasında kalan Çağrı, yüzde 50 joker hakkını kullandı. Yanlış iki şıkkın elenmesinin ardından geriye 140 milyon ile 1,4 milyar kaldı.
Önce 140 milyon seçeneğine yönelen yarışmacı, Türkiye'nin nüfusunu ve iki cevap arasındaki on katlık farkı yeniden değerlendirdi. Bir süre daha düşündükten sonra kararını değiştirdi.
"D, 1,4 milyar" diyerek cevabını kilitleyen Çağrı, bu soruyu geçerek 100 bin lira barajına ulaştı. Soru sonrasında tavuk sevdiğini söyleyen yarışmacının, yılda yaklaşık 5-6 tavuk yediğini hesaplaması Kaynarca ile arasında gülümseten bir diyaloğa sahne oldu.
200 BİN LİRALIK SORUDA STRATEJİ ZAMANI
Çağrı artık 200 bin liralık soru için yarışıyordu. Kaynarca, yarışmacının 100 bin lira barajına ulaştığını ve elinde üç joker bulunduğunu hatırlatarak bu aşamada doğru bir strateji kurulması gerektiğini söyledi.
Ardından gecenin seyrini değiştiren soru ekrana geldi:
Seçenekler arasında kararsız kalan Çağrı, telefon jokerini kullanmaya karar verdi. Aranacak isimler arasından avukatı, aynı zamanda yakın arkadaşı Ahmet Furkan Demirtaş'ı seçti.
TELEFON JOKERİNDE 30 SANİYELİK SESSİZLİK
Telefon bağlantısı kurulduğunda Oktay Kaynarca, Çağrı'nın bir soruda takıldığını ve yardım için kendisini seçtiğini Ahmet Furkan Demirtaş'a anlattı. Ardından yarışmacıyla telefon jokerini baş başa bırakarak 30 saniyelik süreyi başlattı.
Çağrı soruyu ve dört seçeneği eksiksiz biçimde aktardı. Ancak geri sayım sürerken telefonun diğer ucundan herhangi bir yanıt gelmedi. Süre tamamlandığında yarışmacı beklediği yardımı alamamıştı.
Kaynarca, aranan kişinin soru karşısında şaşırmış olabileceğini esprili biçimde dile getirdi. Çağrı ise arkadaşının iyi bir okur olduğunu söyleyerek o sırada bir kaynağa ulaşmayı düşünmüş olabileceğini belirtti.
ÇİFT CEVAP HAKKI DA KURTARMADI
Telefon jokerinden sonuç alamayan Çağrı, bu kez çift cevap hakkını kullanmak istedi. Joker devreye girdikten sonra ilk tercihini Hindistan'dan yana yaptı.
Stüdyoda beklenen doğru cevap sesi yerine yanlış cevap uyarısı duyuldu. Çift cevap hakkı sayesinde yarışmada kalan Çağrı'nın önünde son bir seçim daha vardı.
Yarışmacı ikinci cevap olarak Endonezya'yı işaretledi. Ancak bu tercih de yanlış çıktı. Kaynarca, kullanılmayan seyirci jokerinin yarışmacıyı farklı bir seçeneğe taşıyıp taşıyamayacağını gündeme getirirken doğru cevabı açıkladı.
Doğru cevap Bolivya'ydı.
Böylece Asım Çağrı Şenol'un 100 bin lira barajına kadar uzanan Milyoner yolculuğu, 200 bin liralık soruda sona erdi.
(Haberde yer alan görseller ATV ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)