Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı

Üçüncü soruda kısa süreli bir dil sürçmesi yaşayan Çağrı, önce başka bir seçeneğin harfini söyledi ancak hemen kendisini düzeltti. Kaynarca da yarışmacının ilk anda farklı bir şık söylemesi üzerine yaşadığı telaşı esprili sözlerle anlattı.

İlköğretim ve lisede, matematik dersine ait sorularda sıklıkla karşılaşılan işaretler arasında genellikle hangisi olmaz?

Filmi çok acıklı bulduğu için izlemekte zorlandığını söyleyen yarışmacıya Kaynarca, karakteri Kahraman Kıral'ın canlandırdığını ve filmde kendi adını kullandığını anlattı.

Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin olduğu "Canım Kardeşim" adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan çocuk karakterin adı nedir?

İki yüksek seçenek arasında kalan Çağrı, yüzde 50 joker hakkını kullandı. Yanlış iki şıkkın elenmesinin ardından geriye 140 milyon ile 1,4 milyar kaldı.

Oktay Kaynarca, sorunun doğrudan tavuk sayısını sorduğunu hatırlatarak Çağrı'nın beyaz et üzerinden düşünmesini istedi. Sunucu ayrıca tavukların yalnızca Türkiye için kesilip kesilmediği ihtimalini de değerlendirmesine sundu.

İlk iki sayının düşük olduğunu düşünen yarışmacı, kişi başına düşen et tüketimi üzerinden bir hesap yapmaya çalıştı.

Önce 140 milyon seçeneğine yönelen yarışmacı, Türkiye'nin nüfusunu ve iki cevap arasındaki on katlık farkı yeniden değerlendirdi. Bir süre daha düşündükten sonra kararını değiştirdi.

"D, 1,4 milyar" diyerek cevabını kilitleyen Çağrı, bu soruyu geçerek 100 bin lira barajına ulaştı. Soru sonrasında tavuk sevdiğini söyleyen yarışmacının, yılda yaklaşık 5-6 tavuk yediğini hesaplaması Kaynarca ile arasında gülümseten bir diyaloğa sahne oldu.