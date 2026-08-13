Altı Üstü İstanbul'da izleyiciyi güldüren sahne: Dili tutulan babaannesini altınla iyileştirdi!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un dramatik hikayesi sürerken izleyiciyi güldüren sahneler de dikkat çekiyor. Dizinin son bölümünde Sacide Taşaner'in hayat verdiği Pamuk babaanne ve Yüsra Geyik'in canlandırdığı Nihal karakteri arasında geçen sahneler izleyiciye keyifli anlar yaşattı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

ALTINLARI GÖRÜNCE ÇÖZÜLDÜ!

Evlerine giren hırsız ile yüz yüze gelince korkudan dili tutulan Pamuk, uzunca bir süre konuşamadı. Kendini ifade etmekte zorlanan Pamuk'un bu halleri izleyicileri gülümsetti. "Ben onun ilacını biliyorum" diyen Nihal bir plan yaptı.