Var Mısın Yok Musun'da Buse Alık rüzgarı! Tuğberk’ten gözyaşları içinde veda sözleri
Esra Erol’un sunumuyla ekranlara gelen Var mısın yok musun’da 28 bölümdür kutu açan Buse Alık, nihayet kendi gecesinde yarıştı. 5 milyon TL'yi kaybedince büyük şok yaşayan genç yarışmacı, gecenin sonunda bankanın 830 bin TL'lik teklifine "varım" diyerek stüdyodan büyük bir kazançla ayrıldı.
Var Mısın Yok Musun'da 28 bölümdür arkadaşlarının heyecanına ortak olan Buse Alık, sonunda yarışmacı koltuğuna oturdu.
TUĞBERK'İN SÖZLERİ BUSE'Yİ DAHA OYUN BAŞLAMADAN DUYGULANDIRDI
Gecenin ilk duygusal anı, Buse henüz masaya geçmeden yaşandı. Tuğberk, yakın arkadaşının yarışmadan ayrılacak olmasına üzüldüğünü belirterek, "Yarım gidiyor buradan, diğer yarım gidiyor" sözleriyle hislerini anlattı.
Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Buse ise konuşmanın devam etmesini istemedi. Heyecanı ellerine yansıyan genç yarışmacı, titremesinin geçmesini beklerken Esra Erol'dan dikkat çeken bir karşılık aldı:
"O titreme tüm yarışma boyunca olacak."
Alkışlar arasında masaya doğru yürüyen Buse'nin kutusunu Esra Erol taşıdı. Yarışmacıların "beraber taşınan kutular milyon getiriyor" inancı, daha ilk dakikalarda büyük ödül beklentisini yükseltti.
28 BÖLÜM BOYUNCA KIRMIZI KUTULARLA ANILDI
Buse, yarışmadaki 28 bölümlük serüveninde arkadaşlarının kutularını açarken yüksek rakamları bulmasıyla dikkat çekmişti. Bu nedenle kendi gecesinde kutusunun içinde de kırmızı bir tutar olduğuna inandığını söyledi.
Hedefini gizlemeyen Buse, 11 numaralı kutunun içinde 5 milyon TL bulunmasını diledi. Ancak kazanacağı rakamdan bağımsız olarak yarışmadan mutlu ayrılacağını da vurguladı.
Programda ekrana gelen bilgilere göre Buse Alık, 4 Şubat 2002'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Adanalı olan Buse, 6 yıldır fotomodellik yapıyor. Sosyal medyada cilt bakımı ve giyim alanında içerikler hazırlayan genç yarışmacı, oyunculuk eğitimi alarak kamera önü kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
İLK TURDAKİ KUTULAR BANKANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Buse, ilk turda kendisine iyi hissettiren numaralara yöneldi. Laura'nın açtığı 18 numaralı kutudan yalnızca 100 TL çıkınca stüdyoda büyük sevinç yaşandı.
İlk turu 3 mavi ve en düşük sarı tutarla tamamlayan Buse, büyük ödülleri tabloda tutmayı başardı. Başarılı seçimlerin ardından telefon çaldı ve banka gecenin ilk teklifini açıkladı.
ANNE SÜRPRİZİ GÖZYAŞLARINI GETİRDİ
Oyunun ilerleyen dakikalarında sohbet Buse'nin ailesine geldi. Anne ve babasının 12 yaşındayken ayrıldığını anlatan Buse, o günden bu yana annesiyle birlikte yaşadığını söyledi.
Annesini "her şeyim" sözleriyle anlatan Buse'nin gözleri dolarken stüdyo kapısı açıldı. Annesi Işıl'ın bir anda karşısına çıkmasıyla genç yarışmacı büyük şaşkınlık yaşadı.
Birbirlerine sarılan anne ve kız, stüdyodaki herkese duygusal anlar yaşattı. Işıl Hanım, kızının yarışmadan 5 milyon TL ile ayrılmasını istediğini söylerken Buse daha temkinli konuştu.
Kendisine kesin bir rakam hedefi koymadığını belirten Buse, en hayırlı parayı kazanmak istediğini söyledi.
5 MİLYON TL SESSİZCE GİTTİ
En büyük ödülün elenmesiyle Buse kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşasa da oyuna tutunmaya çalıştı.
Daha önce arka arkaya yüksek rakamların açıldığı oyunları hatırlatan Buse, kalan kutularda hâlâ önemli tutarlar bulunduğunu söyledi. Ancak karar verme baskısı giderek artıyordu.
Tam bu sırada ekrana Buse'nin babası bağlandı. Gün içinde babasını arayamadığını söyleyen Buse, sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Kızına güven veren baba, Buse'nin nerede duracağını ve nerede devam edeceğini bilen biri olduğunu belirterek hislerine güvenmesini istedi.
1 MİLYON TL DE ELENİNCE KORKUSU BÜYÜDÜ
Buse'nin önündeki bir diğer kritik an, Bilge'nin 9 numaralı kutuyu açmasıyla geldi. Kutudan 1 milyon TL çıkınca genç yarışmacının morali bir kez daha sarsıldı.
Gözyaşlarına hakim olamayan Buse, neden bu kadar üzüldüğünü kendisinin de anlayamadığını söyledi. Esra Erol ise yarışmada yapılan seçimlerin sonucunun saniyeler içinde görülmesinin büyük bir baskı yarattığını anlattı.
Buse, diğer yarışmacıları izlerken neden bu kadar gerildiklerini anlayamadığını itiraf etti. Masaya oturduğunda ise kutu seçmenin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını fark ettiğini söyledi.
Artık en büyük korkusu, yarışmadan istediği kazancı elde edemeden ayrılmaktı.
ARKADAŞLARINDAN TEK SES YÜKSELDİ
Oyun son aşamaya geldiğinde Buse'nin arkadaşları risk almaması gerektiğini savundu. Tuğberk, 5 milyon TL'nin Buse'nin kutusunda olduğunu düşünmediğini söylerken genç yarışmacının boş ayrılmaması gerektiğini vurguladı.
Murat ise kararını çok daha net sözlerle açıkladı:
"Al git. Bu parayı al git."
Buse bir yandan kalan kutuları, diğer yandan uzun süredir kurduğu hayalleri düşündü. Masanın arkasındayken kolay görünen karar, bu kez doğrudan kendi hayatını değiştirecekti.
830 BİN TL'LİK TEKLİFE "VARIM" DEDİ
Önündeki butona basan genç yarışmacı kararını açıkladı. Stüdyo alkışlarla ayağa kalkarken Buse, 11 numaralı kutusunu bankaya sattı. Büyük ödüllerin peşinde başlayan gece, 830 bin TL'lik kazançla tamamlandı.
Otomobil hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Buse, yarışmadan hem arkadaşlarının desteği hem de hayatını değiştirebilecek önemli bir ödülle ayrıldı.