Uzun bir aradan sonra yarışmaya bu kadar yüksek bir teklifle başlandığını belirten Esra Erol, kararı Buse'ye bıraktı.

İlk turu 3 mavi ve en düşük sarı tutarla tamamlayan Buse, büyük ödülleri tabloda tutmayı başardı. Başarılı seçimlerin ardından telefon çaldı ve banka gecenin ilk teklifini açıkladı.

Kendisine kesin bir rakam hedefi koymadığını belirten Buse, en hayırlı parayı kazanmak istediğini söyledi.

Birbirlerine sarılan anne ve kız, stüdyodaki herkese duygusal anlar yaşattı. Işıl Hanım, kızının yarışmadan 5 milyon TL ile ayrılmasını istediğini söylerken Buse daha temkinli konuştu.

Oyunun ilerleyen dakikalarında sohbet Buse'nin ailesine geldi. Anne ve babasının 12 yaşındayken ayrıldığını anlatan Buse, o günden bu yana annesiyle birlikte yaşadığını söyledi.

Kızına güven veren baba, Buse'nin nerede duracağını ve nerede devam edeceğini bilen biri olduğunu belirterek hislerine güvenmesini istedi.

En büyük ödülün elenmesiyle Buse kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşasa da oyuna tutunmaya çalıştı.

Geri sayımın ardından kapak kaldırıldı ve kutunun içinden en büyük ödül çıktı. Stüdyodaki tezahüratlar bir anda yerini sessizliğe bıraktı.

1 MİLYON TL DE ELENİNCE KORKUSU BÜYÜDÜ

Buse'nin önündeki bir diğer kritik an, Bilge'nin 9 numaralı kutuyu açmasıyla geldi. Kutudan 1 milyon TL çıkınca genç yarışmacının morali bir kez daha sarsıldı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Buse, neden bu kadar üzüldüğünü kendisinin de anlayamadığını söyledi. Esra Erol ise yarışmada yapılan seçimlerin sonucunun saniyeler içinde görülmesinin büyük bir baskı yarattığını anlattı.

Buse, diğer yarışmacıları izlerken neden bu kadar gerildiklerini anlayamadığını itiraf etti. Masaya oturduğunda ise kutu seçmenin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını fark ettiğini söyledi.

Artık en büyük korkusu, yarışmadan istediği kazancı elde edemeden ayrılmaktı.