Altı Üstü İstanbul 8. bölümden ipuçları: Emir ve Naz’ın heyecanlandıran yakınlaşması!

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, sekizinci bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert; Hasan'la olan kardeşliklerinin en ağır sınavlarından birini verirken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma derinleşir.