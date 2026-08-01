Altı Üstü İstanbul 8. bölümden ipuçları: Emir ve Naz’ın heyecanlandıran yakınlaşması!
atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, heyecan dolu 8. bölümüyle 3 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana geliyor. Yeni bölümde Emir’e kurulan tuzak geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşlerken, Emir ve Naz arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanıyor.
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, sekizinci bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert; Hasan'la olan kardeşliklerinin en ağır sınavlarından birini verirken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma derinleşir.
Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler.
Öte yandan yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken; aileler ve dostluklar da zorlu sınavlardan geçer. Herkes kendi cephesinde kritik kararlar almak zorunda kalır. Uzay ile Emir arasındaki amansız düşmanlık ise sonuçları ağır olacak tehlikeli bir oyuna dönüşür.
Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00'de atv'de!